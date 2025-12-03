TPHCM chuyển đổi 'kép', hướng đến nền kinh tế tri thức

TPO - TPHCM sẽ trở thành đại đô thị đầu tiên và đi tiên phong trong quá trình trở thành nền kinh tế giá trị cao.

Ngày 3/12, tại Trung tâm hội nghị triển lãm Bình Dương (phường Bình Dương, TPHCM) đã diễn ra phiên toàn thể Hội nghị Thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn Cộng đồng Thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025), do UBND TPHCM phối hợp cùng Diễn đàn Cộng đồng Thông minh Thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex tổ chức.

Tham dự có ông Nguyễn Văn Lợi - Trưởng đoàn Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM; ông Võ Văn Minh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; cùng đông đảo chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà cho biết, TPHCM đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc phát triển sâu rộng, dựa trên triết lý tương lai của một siêu đô thị phải được kiến tạo từ tri thức, khoa học công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững. Thành phố cũng đang thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi kép, vừa chuyển đổi số vừa phát triển kinh tế xanh; hoàn thiện cơ sở dữ liệu dùng chung và hạ tầng số hiện đại; cải thiện hạ tầng giao thông và logistics để tăng cường kết nối vùng; đồng thời xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo dựa trên mô hình hợp tác ba nhà gồm “Nhà nước – viện, trường – doanh nghiệp”.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Ngô Tùng

“Tất cả những định hướng đó không chỉ phù hợp với mô hình phát triển mà ICF theo đuổi, mà còn là con đường các đô thị tiên phong trên thế giới đang hướng đến”, ông Hà nhấn mạnh và khẳng định một trong những mục tiêu quan trọng của TPHCM là lan tỏa mạnh mẽ mô hình Cộng đồng thông minh đến nhiều địa phương, hướng đến mục tiêu ngày càng có nhiều tỉnh, thành của Việt Nam ghi tên vào SMART21, tiến vào Top 7 và xa hơn nữa là danh hiệu Cộng đồng Thông minh Thế giới của năm.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM Lâm Đình Thắng cho biết, thành phố đang bước vào thời kỳ định hình một mô hình đô thị hoàn toàn mới – một siêu đô thị thông minh, bao trùm, phát triển bền vững dựa trên tri thức, KHCN và đổi mới sáng tạo.

Tầm nhìn này đã được xác lập rõ nét trong nhiều nghị quyết và chương trình phát triển lớn của thành phố, đặc biệt là mục tiêu đến năm 2050 hình thành một siêu đô thị có năng lực cạnh tranh toàn cầu, dựa trên kinh tế số, kinh tế xanh, công nghiệp công nghệ cao và một hệ sinh thái KHCN năng động.

“Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng: không có KHCN thì không thể có đô thị thông minh và không có đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thì không thể có mô hình tăng trưởng mới”, ông Thắng nhấn mạnh.

Theo ông Thắng, những năm qua, TPHCM đã từng bước triển khai hàng loạt chương trình chiến lược nhằm chuyển hóa tầm nhìn thành hành động. Và một trong những trụ cột quan trọng nhất là thúc đẩy chuyển đổi kép – chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Các chuyên gia quốc tế, đại diện các cơ quan ngoại giao có mặt tại hội nghị.

Hướng đến nền kinh tế tri thức

Ông Nguyễn Việt Long - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, thành viên Đề án Thành phố thông minh Bình Dương, cho biết, với khoảng 70 trường đại học tập trung trên địa bàn, TPHCM là trung tâm tri thức rất lớn, góp phần cho thành phố chuyển mình thành nền kinh tế tri thức. Đi cùng đó, thành phố có nền kinh tế hòa nhập thị trường rất lớn với số dân và số lượng doanh nghiệp rất lớn cùng các nguồn lực sẵn có như kho vận - hậu cần, các khu đô thị - những điều kiện cần thiết để tạo thành một địa phương tiên phong và chất xúc tác cho các mối quan hệ hợp tác quốc tế cho Việt Nam.

Các chuyên gia trong nước và quốc tế cùng thảo luận xoay quanh những động lực và tiềm năng phát triển của TPHCM.

“Việt Nam thật sự đang chuyển mình về kinh tế, ứng dụng KHCN và trở thành nền kinh tế tri thức. Trong bức tranh đó, TPHCM là một trung tâm cho nỗ lực này dựa trên những kết nối và thương hiệu sẵn có. Đồng thời, không chỉ chú trọng về mặt quy mô mà còn về mặt tốc độ, TPHCM sẽ trở thành đại đô thị đầu tiên và đi tiên phong trong quá trình trở thành nền kinh tế giá trị cao”, ông Long cho hay.

Ông Robert Bell - Đồng sáng lập ICF, chia sẻ: “Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại TPHCM không chỉ là dịp để chia sẻ kinh nghiệm toàn cầu mà còn là bước ngoặt thúc đẩy chuyển đổi số và đầu tư bền vững tại Việt Nam. Chúng tôi mong muốn kết nối các cộng đồng thông minh với doanh nghiệp Việt Nam để tạo ra những hợp tác ý nghĩa, góp phần xây dựng một nền kinh tế thịnh vượng và bền vững”.

﻿Ông John Jung - Chủ tịch, đồng sáng lập ICF.

Ông John Jung - Chủ tịch, đồng sáng lập ICF, nhìn nhận việc xây dựng một cộng đồng thông minh và xa hơn là một siêu đô thị quốc tế là hành trình đòi hỏi thời gian, sự kiên định và tầm nhìn dài hạn. Vị chuyên gia này cũng đánh giá TPHCM có đầy đủ điều kiện: quy mô, con người, sức mạnh kinh tế, sự hội nhập ngày càng sâu rộng. Tương lai của TPHCM rất rộng mở và thế giới đang dõi theo với rất nhiều kỳ vọng.