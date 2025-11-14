Thành phố điện ảnh: Động lực phát triển công nghiệp văn hóa

TP - Ngày 31/10, UNESCO công nhận TPHCM là Thành phố Sáng tạo trong lĩnh vực điện ảnh đầu tiên của Đông Nam Á. Sự kiện này có ý nghĩa vượt khỏi phạm vi ngành điện ảnh. Nó hé mở khả năng TPHCM xây dựng một thương hiệu đô thị dựa trên văn hóa, đồng thời góp phần định vị Việt Nam như một quốc gia có năng lực sáng tạo, có khả năng sản xuất nội dung và tổ chức các hoạt động nghệ thuật mang tầm quốc tế.

Ðiện ảnh trở thành thương hiệu đô thị

Tổng Giám đốc UNESCO Audrey Azoulay nhấn mạnh, các thành phố thuộc Mạng lưới các thành phố sáng tạo (UCCN) cho thấy văn hóa và công nghiệp sáng tạo có thể trở thành lực đẩy cho đầu tư và gắn kết xã hội.

Việc TPHCM gia nhập mạng lưới diễn ra sau hơn một năm chuẩn bị hồ sơ, với điểm nhấn quan trọng là Liên hoan phim quốc tế TPHCM (HIFF), sự kiện điện ảnh do UBND thành phố tổ chức, quy tụ 200 nghệ sĩ từ nhiều quốc gia.

Liên hoan đồng thời chiếu phim và tổ chức triển lãm, tọa đàm, giao lưu cùng các hoạt động âm nhạc, thời trang, qua đó thể hiện năng lực tổ chức sự kiện văn hóa quy mô lớn của thành phố.

Việc TPHCM được UNESCO công nhận là Thành phố điện ảnh đầu tiên của Đông Nam Á đã tạo ra một cú hích lớn đối với giới làm phim

NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, cho biết, việc gia nhập mạng lưới UCCN mở ra điều kiện để thành phố triển khai các dự án phát triển điện ảnh theo hướng chuyên nghiệp hơn, từ đào tạo, trao đổi chuyên gia đến hợp tác sản xuất quốc tế.

Một trong những bước đi đầu tiên là phối hợp với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam biên soạn “Cẩm nang hướng dẫn quay phim tại TPHCM”, ấn phẩm hỗ trợ các nhà làm phim trong và ngoài nước và thể hiện cam kết phát triển điện ảnh gắn với Chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa của thành phố đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Ở nhiều thành phố trên thế giới, công nghiệp điện ảnh đều phải “gánh” nhiệm vụ kép: vừa là một ngành kinh tế vừa là công cụ xây dựng thương hiệu địa phương. Mumbai gắn liền với Bollywood, Seoul trở thành tâm điểm làn sóng nội dung Hàn Quốc, còn Rome nổi tiếng qua Cinecittà.

TS. Nguyễn Văn Minh (ĐH KHXH&NV) đánh giá: “Danh hiệu Thành phố điện ảnh có thể tạo ra hiệu ứng tương tự. Việc các đạo diễn, đoàn phim, nhà sản xuất quốc tế tìm đến thành phố để hợp tác hoặc quay phim sẽ làm hình ảnh đô thị được lan tỏa rộng rãi. Mỗi dự án phim, mỗi sự kiện điện ảnh là một cơ hội quảng bá không mất phí”.

Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM khẳng định mục tiêu biến HIFF thành sự kiện thường niên, qua đó xây dựng “điểm hẹn điện ảnh” của khu vực. Đây cũng là cách để thành phố nâng cao uy tín quốc tế, thu hút đầu tư và nuôi dưỡng cộng đồng yêu phim.

Ðóng góp quan trọng cho công nghiệp văn hóa

TPHCM ưu tiên phát triển 8 lĩnh vực công nghiệp văn hóa, trong đó điện ảnh được xem là mũi nhọn. Thành phố đặt mục tiêu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7,2% GRDP vào năm 2030.

Liên hoan phim quốc tế TPHCM được Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM định hướng trở thành sự kiện điện ảnh hằng năm

PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa, Xã hội của Quốc hội cho rằng, điện ảnh có khả năng lan tỏa mạnh nhờ tính đại chúng và sức ảnh hưởng rộng, “giúp các thành phố xây dựng thương hiệu, thu hút đầu tư và tạo ra giá trị dài hạn cho cộng đồng”.

Ông nhận định, việc TPHCM kiên trì phát triển hạ tầng sáng tạo sẽ mang lại lợi ích kép: thúc đẩy ngành công nghiệp nội dung và mở rộng không gian văn hóa cho cư dân đô thị.

Được biết, thành phố đang xây dựng hệ sinh thái điện ảnh toàn diện hơn, bắt đầu từ các thiết chế quan trọng. Trung tâm hỗ trợ phát triển điện ảnh được kỳ vọng đóng vai trò đầu mối hướng dẫn thủ tục, kết nối đoàn phim và hỗ trợ sản xuất.

Cùng với đó, cơ sở dữ liệu chuyên ngành giúp các nhà sản xuất dễ dàng tiếp cận thông tin về bối cảnh quay, nhân lực, thiết bị và dịch vụ hậu cần. Các quỹ tài chính hỗ trợ phim cũng là yếu tố then chốt, tạo điều kiện để những dự án có chất lượng nhưng thiếu nguồn lực tiếp cận cơ hội đầu tư.

Ông Bùi Hoài Sơn đánh giá cơ chế đặc thù từ Nghị quyết 98 đã mở đường cho xã hội hóa mạnh mẽ hơn. Từ đây, nhiều mô hình đầu tư vào nghệ thuật được triển khai, như việc doanh nghiệp hợp tác với thành phố để tổ chức các liên hoan phim, hay mở rộng không gian sáng tạo tại quận 1, quận 3 (cũ) và Thủ Đức.

“Điện ảnh luôn cần sự tham gia của nhiều chủ thể, từ doanh nghiệp, trường đào tạo đến cộng đồng nghệ sĩ. Khi nguồn lực đa dạng hơn, hệ sinh thái sẽ phát triển bền vững hơn”, ông nhận xét.

Thực tế cho thấy, các dự án như “Sắc màu điện ảnh” hay các hoạt động chiếu phim cộng đồng tại những không gian sáng tạo đã thu hút sự tham gia của nhiều nhóm trẻ, tạo ra nguồn lực quan trọng cho ngành. Những mô hình này ngoài việc thúc đẩy sản xuất nội dung còn góp phần gia tăng hoạt động văn hóa cho cư dân, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu hình thành một đô thị sáng tạo.

Đạo diễn Victor Vũ cho rằng, việc TPHCM được UNESCO công nhận là Thành phố điện ảnh đầu tiên của Đông Nam Á đã tạo ra một cú hích lớn đối với giới làm phim.

Theo anh, danh hiệu này mang đến sự kỳ vọng mạnh mẽ vì nó mở ra cơ hội để điện ảnh Việt Nam bước vào một giai đoạn phát triển chuyên nghiệp hơn, đặc biệt ở khâu sản xuất, hợp tác quốc tế và xây dựng môi trường sáng tạo. Những người làm nghề kỳ vọng danh hiệu mới của TPHCM sẽ đi kèm với một hệ sinh thái sáng tạo hoàn chỉnh hơn.

“Chúng tôi mong có thêm trường quay đạt chuẩn, dịch vụ hậu kỳ đồng bộ và những cơ chế hỗ trợ thực sự giúp đoàn phim yên tâm sáng tác,” anh nói.