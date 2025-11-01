TPHCM được công nhận là thành phố sáng tạo điện ảnh

TPO - TPHCM chính thức gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực điện ảnh. Đây là dấu mốc quan trọng khẳng định vị thế và tiềm năng phát triển của TPHCM - trung tâm điện ảnh năng động bậc nhất Việt Nam và khu vực.

TPHCM chính thức gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực điện ảnh. Đây là thành phố điện ảnh đầu tiên của khu vực Đông Nam Á. Ngày 31/10, Tổng Giám đốc UNESCO Audrey Azoulay đã công nhận 58 thành phố sáng tạo nhờ những cam kết của thành phố đó đối với các ngành công nghiệp sáng tạo và đời sống văn hóa.

Bà Audrey Azoulay nhấn mạnh thành phố sáng tạo của UNESCO là danh hiệu chứng minh văn hóa và các ngành công nghiệp sáng tạo hoàn toàn có thể trở thành động lực thực sự cho phát triển. Việc chào đón thêm 58 thành phố mới (trong năm 2025) không chỉ mở rộng mạng lưới, mà còn góp phần xây dựng một cộng đồng nơi sự sáng tạo nuôi dưỡng các sáng kiến địa phương, thu hút đầu tư và thúc đẩy gắn kết xã hội.

Nghệ sĩ dự Liên hoan phim quốc tế TPHCM 2024.

Trong danh sách 58 thành phố, TPHCM của Việt Nam và Sao Paolo (Brazil) được công nhận là thành phố điện ảnh. Kisumu (Kenya) và New Orleans (Hoa Kỳ) được công nhận là thành phố âm nhạc, Kuala Lumpur (Malaysia) là thành phố thiết kế, Malang (Indonesia) được trao danh hiệu nhờ những thành tựu nghệ thuật số.

Theo báo cáo, tính đến năm 2024, điện ảnh TPHCM quy tụ 935 doanh nghiệp, hơn 100 nhà sản xuất phim thường xuyên hoạt động với 9.294 lao động, tạo ra doanh thu 500 triệu USD (40% thị trường Việt Nam).

Hiện TPHCM có 10 hệ thống rạp, 52 cụm rạp, 295 phòng chiếu và 184 không gian sáng tạo là nơi thực hành nghệ thuật chuyên nghiệp, ngoài ra còn có các không gian văn hoá phục vụ cho nhu cầu cộng đồng ở các khu dân cư, trong đó có 22 trung tâm văn hoá quận huyện, 18 nhà văn hoá lao động.

Dàn diễn viên phim Lật mặt 7 giao lưu và chụp hình cùng khán giả tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, cho thấy không khí điện ảnh sôi động ở đường phố.

TPHCM gửi hồ sơ đăng ký tham gia mạng lưới thành phố sáng tạo của UNESCO từ ngày 3/3. Bà Maud Boissac - Phòng Văn hóa TP Cannes (Pháp) - cho biết TP Cannes ủng hộ việc TPHCM làm hồ sơ đăng ký. Bà chia sẻ kinh nghiệm của Cannes, địa phương nhỏ với 75.000 dân, nhưng có tầm ảnh hưởng quốc tế với Liên hoan phim Cannes nổi tiếng thế giới. Họ luôn cởi mở và hướng ra thế giới với cam kết phát triển điện ảnh dưới mọi hình thức.

Khi gia nhập mạng lưới của UNESCO, TPHCM trở thành nơi kết nối điện ảnh Việt Nam với quốc tế, đóng góp hiệu quả và có trách nhiệm vào sự phát triển chung của điện ảnh khu vực. Đây là động lực để thành phố triển khai hiệu quả các dự án phát triển điện ảnh chuyên nghiệp và hiện đại.