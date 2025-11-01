Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Google News

TPHCM được công nhận là thành phố sáng tạo điện ảnh

Ngọc Ánh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - TPHCM chính thức gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực điện ảnh. Đây là dấu mốc quan trọng khẳng định vị thế và tiềm năng phát triển của TPHCM - trung tâm điện ảnh năng động bậc nhất Việt Nam và khu vực.

TPHCM chính thức gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực điện ảnh. Đây là thành phố điện ảnh đầu tiên của khu vực Đông Nam Á. Ngày 31/10, Tổng Giám đốc UNESCO Audrey Azoulay đã công nhận 58 thành phố sáng tạo nhờ những cam kết của thành phố đó đối với các ngành công nghiệp sáng tạo và đời sống văn hóa.

Bà Audrey Azoulay nhấn mạnh thành phố sáng tạo của UNESCO là danh hiệu chứng minh văn hóa và các ngành công nghiệp sáng tạo hoàn toàn có thể trở thành động lực thực sự cho phát triển. Việc chào đón thêm 58 thành phố mới (trong năm 2025) không chỉ mở rộng mạng lưới, mà còn góp phần xây dựng một cộng đồng nơi sự sáng tạo nuôi dưỡng các sáng kiến địa phương, thu hút đầu tư và thúc đẩy gắn kết xã hội.

image-5.jpg
Nghệ sĩ dự Liên hoan phim quốc tế TPHCM 2024.

Trong danh sách 58 thành phố, TPHCM của Việt Nam và Sao Paolo (Brazil) được công nhận là thành phố điện ảnh. Kisumu (Kenya) và New Orleans (Hoa Kỳ) được công nhận là thành phố âm nhạc, Kuala Lumpur (Malaysia) là thành phố thiết kế, Malang (Indonesia) được trao danh hiệu nhờ những thành tựu nghệ thuật số.

Theo báo cáo, tính đến năm 2024, điện ảnh TPHCM quy tụ 935 doanh nghiệp, hơn 100 nhà sản xuất phim thường xuyên hoạt động với 9.294 lao động, tạo ra doanh thu 500 triệu USD (40% thị trường Việt Nam).

Hiện TPHCM có 10 hệ thống rạp, 52 cụm rạp, 295 phòng chiếu và 184 không gian sáng tạo là nơi thực hành nghệ thuật chuyên nghiệp, ngoài ra còn có các không gian văn hoá phục vụ cho nhu cầu cộng đồng ở các khu dân cư, trong đó có 22 trung tâm văn hoá quận huyện, 18 nhà văn hoá lao động.

thanh-pho-dien-anh-1857-4125.jpg
Dàn diễn viên phim Lật mặt 7 giao lưu và chụp hình cùng khán giả tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, cho thấy không khí điện ảnh sôi động ở đường phố.

TPHCM gửi hồ sơ đăng ký tham gia mạng lưới thành phố sáng tạo của UNESCO từ ngày 3/3. Bà Maud Boissac - Phòng Văn hóa TP Cannes (Pháp) - cho biết TP Cannes ủng hộ việc TPHCM làm hồ sơ đăng ký. Bà chia sẻ kinh nghiệm của Cannes, địa phương nhỏ với 75.000 dân, nhưng có tầm ảnh hưởng quốc tế với Liên hoan phim Cannes nổi tiếng thế giới. Họ luôn cởi mở và hướng ra thế giới với cam kết phát triển điện ảnh dưới mọi hình thức.

Khi gia nhập mạng lưới của UNESCO, TPHCM trở thành nơi kết nối điện ảnh Việt Nam với quốc tế, đóng góp hiệu quả và có trách nhiệm vào sự phát triển chung của điện ảnh khu vực. Đây là động lực để thành phố triển khai hiệu quả các dự án phát triển điện ảnh chuyên nghiệp và hiện đại.

Ngọc Ánh
#TPHCM #thành phố sáng tạo UNESCO #điện ảnh #nghệ thuật #phát triển sáng tạo #Liên hoan phim quốc tế

Xem thêm

Cùng chuyên mục