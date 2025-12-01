Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Phường đầu tiên ở TPHCM xây dựng mô hình 'Phường hạnh phúc'

Ngô Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Mô hình “Chung tay xây dựng phường Tân Sơn Hòa hạnh phúc” được triển khai với sự tham gia của chính quyền, công an phường, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể và các chuyên gia, y bác sĩ và người dân trên địa bàn.

Sáng 1/12, Đảng ủy, UBND phường Tân Sơn Hòa (TPHCM) tổ chức ra mắt mô hình “Chung tay xây dựng phường Tân Sơn Hòa hạnh phúc”, mô hình mang ý nghĩa quan trọng, đánh dấu quyết tâm của toàn hệ thống chính trị trong việc đưa các nghị quyết của Trung ương, thành phố và của Đảng bộ phường đi vào cuộc sống một cách thiết thực, hiệu quả.

Bà Trương Lê Mỹ Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Sơn Hòa - cho biết, mô hình là bước cụ thể hóa các nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, về phát triển kinh tế tư nhân, đột phá phát triển giáo dục, nâng cao sức khỏe nhân dân và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Tân Sơn Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo bà Ngọc, những chủ trương lớn ấy chỉ thật sự có ý nghĩa khi được lan tỏa đến từng hộ dân, từng tuyến đường, từng khu phố, và được thụ hưởng bởi chính người dân Phường Tân Sơn Hòa.

“Tinh thần mà mô hình hướng đến xuất phát từ một nguyên lý rất đời thường mà sâu sắc “Hạnh phúc bắt đầu từ những điều giản dị – những điều bình thường hằng ngày; từ sự an toàn trong mỗi khu dân cư, một không gian chính quyền văn minh – tận tâm, một bàn tay sẻ chia khi ai đó gặp khó khăn, một em nhỏ được chăm sóc, học tập an toàn, một gia đình được hỗ trợ khi gặp biến cố. Trên hết là sự tôn trọng – tử tế – yêu thương trong cộng đồng”, bà Ngọc nói và khẳng định phường xác định “Hạnh phúc không phải khẩu hiệu, mà hạnh phúc phải được cảm nhận”.

phuong-tan-son-hoa-ra-mat-5-doi-hinh-nong-cot-tien-phong-xay-dung-phuong-hanh-phuc-dong-hanh-cung-nguoi-dan-nang-cao-chat-luong-cuoc-song.jpg
Mô hình được triển khai với 5 đội hình - 5 trụ cột xây dựng một cộng đồng hạnh phúc.

Mô hình “Chung tay xây dựng phường Tân Sơn Hòa hạnh phúc” được triển khai với sự tham gia của 5 đội hình - 5 trụ cột chính, gồm: Chính quyền phường, công an phường, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, đội hình hướng tới ngày hội toàn dân 15/3 và đội hình phòng khám da liễu Medcare.

trong-khuon-kho-su-kien-toa-dam-ngai-hoi-nhung-muon-biet-duoc-to-chuc-voi-su-tham-gia-cua-cac-chuyen-gia-y-te.jpg
Các y bác sĩ, chuyên gia cùng tọa đàm giải đáp những vấn đề xoay quanh các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Ngày 1/12 hôm nay cũng là Ngày Thế giới phòng chống AIDS.

TS.BS Nguyễn Ngọc Khôi - đại diện dự án truyền thông cộng đồng “Ngại hỏi nhưng muốn biết” bày tỏ niềm hứng khởi khi chung tay xây dựng mô hình phường hạnh phúc trên địa bàn. Theo nam bác sĩ, hạnh phúc lớn nhất của người thầy thuốc là được nhìn thấy bệnh nhân khỏe mạnh, bình phục và trở về với cuộc sống thường nhật. Hạnh phúc còn đến từ những nụ cười, sự tin tưởng, lời cảm ơn chân thành của người bệnh, cũng như từ chính cảm giác được cống hiến, hoàn thành sứ mệnh cao cả của ngành y.

Dự án “Ngại hỏi nhưng muốn biết” được TS.BS Khôi và đồng nghiệp triển khai khi phường Tân Sơn Hòa tiên phong xây dựng mô hình “Chung tay xây dựng phường hạnh phúc”. Qua đó, dự án tạo không gian an toàn, cởi mở, giúp người dân, đặc biệt là người trẻ, tiếp cận thông tin y khoa chuẩn xác về các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Ngay trong giai đoạn đầu triển khai, dự án đã tiếp cận và tư vấn trực tiếp gần 1.000 người, là cán bộ, viên chức, giáo viên và học sinh, minh chứng cho sự thiết thực, hiệu quả của mô hình. “Chúng tôi tin tưởng dự án sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào thành quả chung, phù hợp với mục tiêu xây dựng phường Tân Sơn Hòa hạnh phúc, góp phần vào một TPHCM”, TS Nguyễn Ngọc Khôi chia sẻ.

img-2181.jpg
Các y bác sĩ tư vấn sức khỏe cho người dân trên địa bàn.
img-2186.jpg
img-2219.jpg
Người dân, bạn trẻ hân hoan tham gia sự kiện.
img-2161.jpg
Sáng cùng ngày, hàng trăm bà con trên địa bàn phường Tân Sơn Hòa cùng tham gia màn đồng diễn dưỡng sinh. Ảnh: Ngô Tùng
Ngô Tùng
#phường hạnh phúc #mô hình #chung tay xây dựng #cộng đồng an toàn #Đảng ủy #Trương Lê Mỹ Ngọc #chính quyền thông minh

Xem thêm

Cùng chuyên mục