Phường đầu tiên ở TPHCM xây dựng mô hình 'Phường hạnh phúc'

TPO - Mô hình “Chung tay xây dựng phường Tân Sơn Hòa hạnh phúc” được triển khai với sự tham gia của chính quyền, công an phường, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể và các chuyên gia, y bác sĩ và người dân trên địa bàn.

Sáng 1/12, Đảng ủy, UBND phường Tân Sơn Hòa (TPHCM) tổ chức ra mắt mô hình “Chung tay xây dựng phường Tân Sơn Hòa hạnh phúc”, mô hình mang ý nghĩa quan trọng, đánh dấu quyết tâm của toàn hệ thống chính trị trong việc đưa các nghị quyết của Trung ương, thành phố và của Đảng bộ phường đi vào cuộc sống một cách thiết thực, hiệu quả.

Bà Trương Lê Mỹ Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Sơn Hòa - cho biết, mô hình là bước cụ thể hóa các nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, về phát triển kinh tế tư nhân, đột phá phát triển giáo dục, nâng cao sức khỏe nhân dân và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Tân Sơn Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo bà Ngọc, những chủ trương lớn ấy chỉ thật sự có ý nghĩa khi được lan tỏa đến từng hộ dân, từng tuyến đường, từng khu phố, và được thụ hưởng bởi chính người dân Phường Tân Sơn Hòa.

“Tinh thần mà mô hình hướng đến xuất phát từ một nguyên lý rất đời thường mà sâu sắc “Hạnh phúc bắt đầu từ những điều giản dị – những điều bình thường hằng ngày; từ sự an toàn trong mỗi khu dân cư, một không gian chính quyền văn minh – tận tâm, một bàn tay sẻ chia khi ai đó gặp khó khăn, một em nhỏ được chăm sóc, học tập an toàn, một gia đình được hỗ trợ khi gặp biến cố. Trên hết là sự tôn trọng – tử tế – yêu thương trong cộng đồng”, bà Ngọc nói và khẳng định phường xác định “Hạnh phúc không phải khẩu hiệu, mà hạnh phúc phải được cảm nhận”.

Mô hình được triển khai với 5 đội hình - 5 trụ cột xây dựng một cộng đồng hạnh phúc.

Mô hình “Chung tay xây dựng phường Tân Sơn Hòa hạnh phúc” được triển khai với sự tham gia của 5 đội hình - 5 trụ cột chính, gồm: Chính quyền phường, công an phường, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, đội hình hướng tới ngày hội toàn dân 15/3 và đội hình phòng khám da liễu Medcare.

Các y bác sĩ, chuyên gia cùng tọa đàm giải đáp những vấn đề xoay quanh các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Ngày 1/12 hôm nay cũng là Ngày Thế giới phòng chống AIDS.

TS.BS Nguyễn Ngọc Khôi - đại diện dự án truyền thông cộng đồng “Ngại hỏi nhưng muốn biết” bày tỏ niềm hứng khởi khi chung tay xây dựng mô hình phường hạnh phúc trên địa bàn. Theo nam bác sĩ, hạnh phúc lớn nhất của người thầy thuốc là được nhìn thấy bệnh nhân khỏe mạnh, bình phục và trở về với cuộc sống thường nhật. Hạnh phúc còn đến từ những nụ cười, sự tin tưởng, lời cảm ơn chân thành của người bệnh, cũng như từ chính cảm giác được cống hiến, hoàn thành sứ mệnh cao cả của ngành y.

Dự án “Ngại hỏi nhưng muốn biết” được TS.BS Khôi và đồng nghiệp triển khai khi phường Tân Sơn Hòa tiên phong xây dựng mô hình “Chung tay xây dựng phường hạnh phúc”. Qua đó, dự án tạo không gian an toàn, cởi mở, giúp người dân, đặc biệt là người trẻ, tiếp cận thông tin y khoa chuẩn xác về các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Ngay trong giai đoạn đầu triển khai, dự án đã tiếp cận và tư vấn trực tiếp gần 1.000 người, là cán bộ, viên chức, giáo viên và học sinh, minh chứng cho sự thiết thực, hiệu quả của mô hình. “Chúng tôi tin tưởng dự án sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào thành quả chung, phù hợp với mục tiêu xây dựng phường Tân Sơn Hòa hạnh phúc, góp phần vào một TPHCM”, TS Nguyễn Ngọc Khôi chia sẻ.

Các y bác sĩ tư vấn sức khỏe cho người dân trên địa bàn.

Người dân, bạn trẻ hân hoan tham gia sự kiện.