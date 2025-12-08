Thí điểm vận chuyển hàng hóa 2 chiều qua cửa khẩu Lạng Sơn

TPO - Việc vận chuyển hàng hóa hai chiều qua cặp cửa khẩu tại Lạng Sơn giúp giảm chi phí vận tải cho doanh nghiệp và nâng cao năng lực trao đổi, xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn cho biết đang phối hợp với phía Trung Quốc tổ chức thí điểm thực hiện phương thức vận chuyển hàng hóa hai chiều qua các đường chuyên dụng, lối thông quan thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) và Hữu Nghị Quan (Trung Quốc).

Thời gian thực hiện từ 10/12/2025 - 9/12/2026 tại các khu vực gồm cột mốc 1119-1120 (Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan), đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2-1089 (Tân Thanh - Pò Chài) và lối thông quan khu vực mốc 1104-1105 (Cốc Nam - Lũng Nghịu).

Để thực hiện vận chuyển hàng hóa hai chiều thông suốt, Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn có văn bản yêu cầu doanh nghiệp chở hàng xuất khẩu hoặc nhập khẩu phải khai báo, đăng ký nhu cầu với lực lượng biên phòng và hải quan tại cửa khẩu. Phương tiện vận chuyển hàng hóa hai chiều phải thực hiện việc sang tải, xếp dỡ hàng hoá tại khu vực bến bãi đảm bảo điều kiện kiểm tra, tập kết theo quy định pháp luật và đáp ứng yêu cầu quản lý của các lực lượng chức năng của mỗi bên.

Lạng Sơn thông báo tiếp nhận thông quan hàng hóa hai chiều qua nhiều cặp cửa khẩu để nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa. Ảnh minh họa.

Ngoài ra, phương tiện vận chuyển hàng hóa hai chiều sau khi hoàn thành thủ tục giao hàng chỉ được dừng đỗ tại bến bãi nước đối diện không vượt quá 36 giờ. Đối với các phương tiện vận tải hàng hóa không theo phương thức hai chiều, phải xuất cảnh về nước trong vòng 24 giờ sau khi hoàn thành thủ tục giao hàng.

Đơn vị quản lý cửa khẩu lưu ý, hàng hoá trên phương tiện khi giao, nhận từng chiều (chiều xuất hoặc chiều nhập) phải là hàng hoá của một doanh nghiệp, chủ hàng. Đối với mặt hàng nông sản chỉ được vận chuyển 1 mặt hàng/xe; đối với linh kiện điện tử và hàng hoá khác phải được vận chuyển bằng container tiêu chuẩn hoặc phương tiện đảm bảo an toàn kỹ thuật theo yêu cầu của mỗi bên.

Đối với xe ghép hàng, trước mắt chưa thực hiện phương thức vận chuyển hàng hóa hai chiều trong thời gian thí điểm.

Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn giao trung tâm quản lý cửa khẩu là cơ quan đầu mối triển khai thực hiện thí điểm. Trong thời gian đầu thực hiện, Trung tâm sẽ hỗ trợ doanh nghiệp hai bên trao đổi về thông tin phương tiện, hàng hóa cho nhau để phối hợp thực hiện các công việc có liên quan. Sau khi hoạt động ổn định, các doanh nghiệp hai bên sẽ tự trao đổi, thống nhất thực hiện và đăng ký với lực lượng chức năng để quản lý, giám sát.

Việc thí điểm vận chuyển hàng hoá hai chiều qua cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) được kỳ vọng sẽ tạo thuận lợi cho quản lý lưu lượng phương tiện và kiểm tra hồ sơ dễ dàng, qua đó giảm chi phí vận tải và tăng năng lực thông quan.