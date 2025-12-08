Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

'Nữ tướng' NovaGroup rời ghế tổng giám đốc

Duy Quang
TPO - Công ty CP NovaGroup - cổ đông lớn nhất của Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL) - vừa công bố thay đổi người đại diện theo pháp luật kiêm tổng giám đốc. Theo đó, bà Phạm Thị Hồng Nhung - Tổng Giám đốc NovaGroup - thôi chức, đáng chú ý là bà Nhung mới chỉ tiếp quản vị trí này hồi tháng 8.

Từ ngày 5/12, bà Trần Thiện Thanh Thùy được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc NovaGroup, thay thế bà Phạm Thị Hồng Nhung. Bà Trần Thiện Thanh Thùy năm nay 43 tuổi.

Trước khi ngồi vào “ghế nóng” tại NovaGroup, bà Thùy từng giữ vị trí thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land - mã chứng khoán: SCR), thành viên Ủy ban Kiểm toán tại Công ty CP Du lịch Thành Thành Công (TTC Hospitality - mã chứng khoán: VNG).

Đáng chú ý, chức Tổng Giám đốc NovaGroup liên tục biến động trong thời gian gần đây. Cụ thể, bà Phạm Thị Hồng Nhung - người vừa rời ghế Tổng Giám đốc NovaGroup - mới chỉ tiếp quản vị trí này từ ông Đoàn Minh Trường vào tháng 8.

Bà Trần Thiện Thanh Thùy được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc NovaGroup.

Như vậy, chỉ sau chưa đầy 4 tháng nắm quyền, bà Nhung đã nhường lại vai trò điều hành NovaGroup cho bà Thuỳ. Hiện tại, bà Nhung vẫn đang đảm nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Tập đoàn Novaland.

NovaGroup hiện là cổ đông lớn nhất của Novaland, khi nắm giữ hơn 335 triệu cổ phiếu NVL, tương ứng tỷ lệ sở hữu 16,38% vốn điều lệ.

Công ty CP NovaGroup có tiền thân là Công ty TNHH TM Thành Nhơn, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, nhập khẩu và phân phối sản phẩm thuốc thú ý, thức ăn chăn nuôi, thuỷ sản… và xây biệt thự cho thuê.

Đến năm 2007, NovaGroup thực hiện tái cấu trúc, khi thành lập Tập đoàn Novaland để hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và Tập đoàn Anova hoạt động trong lĩnh vực trại chăn nuôi, thức ăn gia súc, thuốc thú ý…

Công ty CP NovaGroup do ông Bùi Thành Nhơn làm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị là ông Nguyễn Hiếu Liêm. Ông Bùi Thành Nhơn cũng đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Novaland.

NovaGroup hiện phát triển theo mô hình đa ngành, với các trụ cột gồm bất động sản (Novaland), dịch vụ - du lịch - giải trí (Nova Service Group) và nông nghiệp - tiêu dùng (Nova Consumer Group).

Duy Quang
