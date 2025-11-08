Công ty con của Novaland đang nợ nần thế nào?

TPO - Ngày 15/8 là hạn thanh toán gốc và lãi cho lô trái phiếu mã NTDCH2227001 với tổng giá trị hơn 2.000 tỷ đồng, tuy nhiên No Va Thảo Điền mới chỉ thanh toán được hơn 200 triệu đồng bằng tài sản khác.

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố thông tin về tình hình thanh toán trái phiếu của Công ty TNHH No Va Thảo Điền - công ty con do Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL) nắm 99,99% vốn.

Công ty TNHH No Va Thảo Điền cho biết, do chưa thu xếp được nguồn tiền và đang thương thảo với nhà đầu tư về phương án thanh toán phần dư nợ còn lại.

Lô trái phiếu NTDCH2227001 trị giá 2.300 tỷ đồng, phát hành ngày 5/9/2022 có kỳ hạn 5 năm, trả lãi 6 tháng một lần. Vào thời điểm trả lãi tháng 3/2023, No Va Thảo Điền đã không thực hiện được cam kết.

Đáng chú ý, Công ty TNHH No Va Thảo Điền cũng có văn bản gửi HNX công bố loạt thông tin bất thường liên quan đến doanh nghiệp phát hành trái phiếu. Theo đó, No Va Thảo Điền bị tạm ngừng một phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh, bị đình chỉ hoạt động hoặc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép có giá trị tương đương), khi có quyết định về việc tổ chức lại hoặc chuyển đổi doanh nghiệp.

No Va Thảo Điền cũng thông báo việc có sự thay đổi về nội dung thông tin so với thông tin đã công bố khi chào bán trái phiếu, làm ảnh hưởng đến khả năng trả nợ lãi, gốc trái phiếu; về việc thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu đã phát hành, thay đổi đại diện người sở hữu trái phiếu.

Doanh nghiệp cũng thông tin về việc có quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, hoặc bị xử lý vi phạm pháp luật theo quy định hoặc xử lý hình sự.

Ngoài ra, No Va Thảo Điền công bố lại thông tin về việc phải thực hiện mua lại trái phiếu NTDCH2227001 có tổng trị giá theo mệnh giá là 2.300 tỷ đồng trước hạn bắt buộc theo công văn ngày 13/3/2023 của Công ty Chứng khoán TVSI thông báo vi phạm của lô trái phiếu này.

No Va Thảo Điền công bố thông tin về kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu NTDCH2227001 hồi tháng 3 - 5/2023 liên quan tới các phương án thanh toán gốc, lãi lô trái phiếu này. Theo đó, No Va Thảo Điền đã không thỏa thuận được với trái chủ lô trái phiếu NTDCH2227001.

Hồi đầu tháng 6, No Va Thảo Điền cũng chậm thanh toán hơn 2.172 tỷ đồng gốc và lãi cho lô trái phiếu này. Trong năm 2024, No Va Thảo Điền cũng từng khất nợ hơn 45 tỷ đồng và chưa thanh toán gần 2.183 tỷ đồng gốc và lãi cho lô trái phiếu nói trên.

Công ty TNHH No Va Thảo Điền được thành lập từ năm 2008, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Năm 2024, No Va Thảo Điền đạt lãi ròng hơn 14 tỷ đồng, nhưng lỗ lũy kế vẫn ở mức hơn 933 tỷ đồng. Tính đến cuối năm 2024, vốn chủ sở hữu của No Va Thảo Điền tăng lên 6.355 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả ở mức 12.773 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước.