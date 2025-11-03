Thiếu gia Bùi Cao Nhật Quân nợ Novaland gần trăm tỷ

TPO - Novaland đang có khoản phải thu 76 tỷ đồng với ông Bùi Cao Nhật Quân, con trai ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Novaland. Khoản mục đã nằm trong báo cáo tài chính của Novaland từ năm 2020, trong kỳ báo cáo tài chính quý III vừa qua được chuyển từ nợ dài hạn sang ngắn hạn.

Tuần này, có 9 doanh nghiệp thông báo chốt quyền để trả cổ tức, trong đó 7 công ty trả cổ tức bằng tiền, 1 doanh nghiệp trả cổ tức cổ phiếu, 1 công ty thưởng cổ phiếu.

Nợ ngắn hạn 76 tỷ

Theo báo cáo tài chính của Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL), trong quý III, NVL đạt doanh thu thuần 1.683 tỷ đồng và lỗ sau thuế 1.153 tỷ đồng. Luỹ kế 9 tháng, NVL có doanh thu thuần hợp nhất đạt gần 5.398 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế hợp nhất ghi nhận khoản lỗ 1.820 tỷ đồng, chủ yếu do giảm doanh thu hoạt động tài chính.

Khoản nợ 76 tỷ đồng của ông Bùi Cao Nhật Quân xuất hiện trên báo cáo tài chính quý III.

Tính đến cuối quý III, tổng dư nợ vay của Novaland là hơn 64.000 tỷ đồng, trong đó tổng nợ vay ngắn hạn là khoảng 32.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, NVL đang có khoản phải thu 76 tỷ đồng với ông Bùi Cao Nhật Quân, con trai ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Novaland.

Khoản mục đã nằm trong báo cáo tài chính của Novaland từ năm 2020, trong kỳ báo cáo tài chính quý III vừa qua được chuyển từ dài hạn sang ngắn hạn. Theo thuyết minh trong các kỳ báo cáo trước đây, 76 tỷ đồng này là tiền đặt cọc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Hiện tại, ông Bùi Cao Nhật Quân nắm hơn 75 triệu cổ phiếu NVL, tương đương khối tài sản ngàn tỷ trên thị trường chứng khoán. Ông Bùi Cao Nhật Quân (43 tuổi), có bằng quản trị kinh doanh và bắt đầu gắn bó với Novaland từ năm 2007. Hiện ông Quân không đảm nhiệm vị trí nào tại Novaland. Trước đó, ông Bùi Cao Nhật Quân từng giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng Giám đốc trong giai đoạn từ 2015 - 2017.

Báo cáo tài chính quý III của Novaland cũng hé lộ, vợ chồng ông Bùi Thành Nhơn và bà Cao Thị Ngọc Sương có giao dịch với NVL hơn 435 tỷ đồng. Phía Novaland thuyết minh đây là “hoạt động khác”.

Mới đây, bà Cao Thị Ngọc Sương đăng ký bán ra hơn 17,27 triệu cổ phiếu NVL của Tập đoàn Novaland với lý do cá nhân. Thời gian thực hiện dự kiến từ ngày 28/10 - 25/11 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Ước tính, bà Sương có thể thu về khoảng 250 tỷ đồng. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của bà Sương có thể giảm về 1,62% vốn điều lệ Novaland.

Bà Cao Thị Ngọc Sương là vợ của ông Bùi Thành Nhơn. Bà cũng nắm ghế lãnh đạo tại Diamond Properties - doanh nghiệp trong hệ sinh thái của gia đình và cũng là tổ chức giữ vai trò cổ đông lớn của NVL.

Trước đó, Diamond Properties cũng đăng ký bán ra 2,15 triệu cổ phiếu NVL với mục đích cân đối danh mục đầu tư. Giao dịch thực hiện từ ngày 17 - 31/10. Nếu thành công, tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn này sẽ giảm về 7,974%.

Nếu kế hoạch bán cổ phiếu của bà Sương lẫn Diamond Properties thành công, tổng tỷ lệ sở hữu của nhóm gia đình ông Bùi Thành Nhơn sẽ giảm về 34,9% và mất quyền phủ quyết tại Novaland - khi nắm dưới 36% cổ phần.

VNPT thoái vốn ở ICT

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) vừa công bố kế hoạch bán đấu giá toàn bộ hơn 10 triệu cổ phiếu ICT của Công ty CP Viễn thông Tin học Bưu điện - tương ứng 31,43% vốn điều lệ. Mức giá khởi điểm được ấn định ở 74.106 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị cả lô gần 750 tỷ đồng. Mở đầu phiên giao dịch ngày 3/11, thị giá ICT ở mức 18.050 đồng/cổ phiếu. Như vậy, giá khởi điểm mà VNPT đưa ra cao hơn 4 lần so với giao dịch trên thị trường chứng khoán.

VNPT hiện là cổ đông lớn duy nhất của ICT. Nếu VNPT thoái vốn thành công, ICT sẽ không còn cổ đông lớn nào. Theo kế hoạch, nhà đầu tư có thể đăng ký và nộp tiền cọc từ ngày 31/10 - 10/12. Phiên đấu giá dự kiến diễn ra lúc 9h ngày 17/12 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

VNPT sẽ bán đấu giá toàn bộ hơn 10 triệu cổ phiếu ICT. Ảnh: VGP.

Công ty CP Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội (mã chứng khoán: BTH) thông báo 7/11 là ngày cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 của năm 2024 bằng tiền. Tỷ lệ chi trả là 250%, có nghĩa cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 25.000 đồng.

Với 25 triệu cổ phiếu đang lưu hành, BTH sẽ chi 625 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Hoàng Thành Group là cổ đông lớn nhất dự kiến sẽ nhận về 406 tỷ đồng. Tiền trả cổ tức đợt này gấp gần 3 lần vốn điều lệ 250 tỷ đồng của BTH. Hôm 21/10, công ty đã hoàn tất trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 7% và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 với tỷ lệ 10% bằng tiền mặt.

Công ty CP Bến Bãi Vận tải Sài Gòn (mã chứng khoán: TPS) sẽ trả cổ tức tiền với tỷ lệ 43%. Ngày ngày thanh toán dự kiến vào 24/11. Cuối tháng 5/2025, TPS hoàn tất đợt trả cổ tức 2024 bằng tiền với tỷ lệ 25%.