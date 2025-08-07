Novaland hoán đổi khoản nợ gần 9.000 tỷ đồng

TPO - Tập đoàn Novaland phát hành hơn 168 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá phát hành hơn 15.746 đồng/cổ phiếu để hoán đổi cho tổng giá trị khoản nợ hơn 2.645 tỷ đồng cho 3 chủ nợ, phát hành gần 152 triệu cổ phiếu với giá phát hành 40.000 đồng/cổ phiếu để hoán đổi cho toàn bộ dư nợ gốc của 13 mã trái phiếu, có tổng giá trị dư nợ gốc là 6.074 tỷ đồng.

Chiều 7/8, Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán) tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2025. Đại hội đã thông qua phương án phát hành 168.014.696 cổ phiếu riêng lẻ với giá phát hành hơn 15.746 đồng/cổ phiếu, để hoán đổi cho tổng giá trị khoản nợ hơn 2.645 tỷ đồng thuộc về ba chủ nợ, gồm NovaGroup (2.527 tỷ đồng), Diamond Properties (gần 112 tỷ đồng) và bà Hoàng Thu Châu (gần 7 tỷ đồng).

Toàn cảnh đại hội cổ đông bất thường năm 2025 của Tập đoàn Novaland.

Số cổ phiếu dự kiến phân bổ lần lượt là hơn 160 triệu cổ phiếu cho NovaGroup, gần 7,1 triệu cổ phiếu cho Diamond Properties và 424.000 cổ phiếu cho bà Châu. Thời điểm thực hiện phương án phát hành dự kiến trong quý IV năm nay đến quý I/2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt.

Đây là số tiền NVL phải trả cho 3 chủ nợ đã thực hiện thế chấp cổ phiếu cho các khoản vay có đảm bảo để công ty thực hiện nghĩa vụ thanh toán, đồng thời các chủ nợ này đã đạt được thỏa thuận nguyên tắc hoán đổi nợ với Novaland.

Đại hội cũng thông qua phương án phát hành 151.850.054 cổ phiếu với giá phát hành 40.000 đồng/cổ phiếu để hoán đổi cho toàn bộ dư nợ gốc của 13 mã trái phiếu. Đây là các mã trái phiếu được phát hành từ năm 2021 và 2022, thời gian đáo hạn chủ yếu trong năm 2023 - 2025, có tổng giá trị dư nợ gốc là 6.074 tỷ đồng. Novaland sẽ đàm phán, thương lượng với các trái chủ, thời điểm thực hiện dự kiến trong năm 2026 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Novaland cho biết, đây là khoản dư nợ gốc trái phiếu riêng lẻ còn tồn đọng từ năm 2023 đến nay nhưng tình hình kinh doanh khó khăn, Novaland vẫn chưa thể thực hiện theo đúng cam kết với trái chủ. Sau khi các phương án phát hành thêm cổ phiếu được triển khai, vốn điều lệ của Novaland sẽ tăng lên gần 22.700 tỷ đồng.

“Trong ngắn hạn việc phát hành thêm cổ phiếu sẽ gây pha loãng cho cổ đông nhưng đây là bước đi cần thiết để Novaland tái cơ cấu, giảm áp lực dòng tiền, cải thiện hệ số an toàn tài chính và đảm bảo quyền lợi cho các bên liên quan. Công ty khẳng định sẽ luôn minh bạch và đảm bảo công bằng cho tất cả nhà đầu tư”, đại diện Novaland nói.

Đoàn chủ tịch đại hội trả lời các câu hỏi của cổ đông.

Đáng chú ý, sau hai phương án phát hành này, tổng tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông lớn (NovaGroup và Diamond Properties) và nhóm cổ đông gia đình ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị NVL sẽ đạt mức 39,59%.

Ngoài ra, đại hội đã thông qua phương án thực hiện khoản vay có hạn mức tối đa 5.000 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm kể từ ngày giải ngân, thanh toán khi đến hạn. Bên cho vay có quyền yêu cầu chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ dư nợ gốc của khoản vay thành cổ phần phổ thông của công ty.

Đại hội cũng đã thông qua đơn từ nhiệm của ông Đoàn Minh Trường, đồng thời bầu bổ sung vị trí thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Phạm Thị Hồng Nhung.

6 tháng đầu năm nay, Novaland ghi nhận tổng doanh thu hợp nhất 3.715 tỷ đồng từ bán hàng và cung cấp dịch vụ, lợi nhuận sau thuế hợp nhất ghi nhận khoản lỗ 666 tỷ đồng - chủ yếu do lỗ chênh lệch tỷ giá và hoạt động khác. Tại ngày 30/6, tổng tài sản của NVL đạt hơn 238.619 tỷ đồng, tổng nợ vay là hơn 61.000 tỷ đồng.