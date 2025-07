Tập đoàn Novaland tiếp tục thua lỗ

TPO - Tập đoàn Novaland lỗ sau thuế gần 190 tỷ đồng trong quý II năm nay. Đây là quý thứ 2 liên tiếp, doanh nghiệp này thua lỗ. Luỹ kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế hợp nhất ghi nhận khoản lỗ 666 tỷ đồng, chủ yếu do lỗ chênh lệch tỷ giá và hoạt động khác.

Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2025, với doanh thu thuần đạt 1.937 tỷ đồng , tăng 22% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, Novaland có thêm gần 512 tỷ đồng doanh thu hoạt động tài chính, giảm 13% - chủ yếu do giảm lãi từ hợp đồng hợp tác đầu tư. Lợi nhuận khác trong kỳ ghi nhận gần 262 tỷ đồng chủ yếu do thu tiền phạt vi phạm hợp đồng, tăng mạnh so với mức âm 1.638 tỷ đồng hồi quý II/2024.

Tuy nhiên, chi phí bán hàng tăng 76% lên gần 155 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 16% về hơn 314 tỷ đồng, chi phí tài chính dù được cắt bớt hơn một nửa nhưng vẫn ở mức hơn 1.135 tỷ đồng.

Kết quả, Novaland lỗ sau thuế gần 190 tỷ đồng trong quý II. Đây là quý thứ 2 liên tiếp, doanh nghiệp này thua lỗ. Tuy nhiên, con số này đã giảm mạnh so với khoản lỗ 6.726 tỷ đồng trong cùng kỳ năm 2024.

Trong quý II/2025, dự án trọng điểm của Novaland như Aqua City, NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram đã hoàn thiện nhiều bước pháp lý then chốt.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, Novaland ghi nhận tổng doanh thu hợp nhất đạt 3.715 tỷ đồng từ bán hàng và cung cấp dịch vụ. Trong đó, doanh thu thuần từ bán hàng đạt gần 3.423 tỷ đồng, tăng 81% so với cùng kỳ năm ngoái, được ghi nhận từ việc bàn giao tại các dự án như NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, Aqua City, Sunrise Riverside, Palm City... Doanh thu thuần từ cung cấp dịch vụ đạt 291 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất ghi nhận khoản lỗ 666 tỷ đồng, chủ yếu do lỗ chênh lệch tỷ giá và hoạt động khác. Tuy nhiên, con số này đã cải thiện so với khoản lỗ cùng kỳ là 7.327 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/6, tổng tài sản của Novaland đạt hơn 238.619 tỷ đồng. Hàng tồn kho ghi nhận 150.533 tỷ đồng, trong đó giá trị quỹ đất và dự án đang xây dựng chiếm 94,8%, phần còn lại là bất động sản đã xây dựng hoàn thành và hàng hóa bất động sản, bất động sản đã hoàn thiện chờ bàn giao cho khách hàng.

Tính đến hết quý II, tổng dư nợ vay của Novaland là hơn 61.000 tỷ đồng, trong đó tổng nợ vay đáo hạn trong 12 tháng tới là khoảng 32.000 tỷ đồng.

Vào ngày 7/8, Novaland sẽ tổ chức đại hội cổ đông bất thường để trình đại hội thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ và thay đổi thành viên Hội đồng quản trị.