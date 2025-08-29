Kiểm toán lưu ý về khả năng hoạt động liên tục của Novaland

TPO - Tập đoàn Novaland đang có các điều kiện và sự kiện ảnh hưởng đến giả định hoạt động liên tục. Cụ thể, khoản lỗ luỹ kế đến ngày 30/6 là hơn 1.363 tỷ đồng, nợ ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn là 20.992 tỷ đồng. Tại ngày 30/6, Novaland chưa thực hiện một số cam kết nghĩa vụ nợ ngắn hạn đến hạn trả liên quan các khoản vay, trái phiếu và các khoản phải trả trước.

Lưu ý về hoạt động liên tục

Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL) vừa công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên 2025. Theo đó, doanh thu 6 tháng đầu năm, Novaland đạt doanh thu 3.715 tỷ đồng (tăng hơn 62% so với cùng kỳ) lỗ ròng 666 tỷ đồng nhưng vẫn cải thiện đáng kể so với số lỗ 7.327 tỷ đồng nửa đầu năm ngoái.

Tuy nhiên, trong báo cáo tài chính soát xét bán niên của Novaland, đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC không đưa ra ý kiến ngoại trừ, nhưng lưu ý người đọc đến thuyết minh III.2 về giả định hoạt động liên tục.

Novaland chưa thực hiện một số cam kết nghĩa vụ nợ ngắn hạn đến hạn trả liên quan các khoản vay, trái phiếu và các khoản phải trả trước.

Theo đó, Novaland có các điều kiện và sự kiện ảnh hưởng đến giả định hoạt động liên tục. Cụ thể, khoản lỗ luỹ kế đến ngày 30/6 là hơn 1.363 tỷ đồng, nợ ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn là 20.992 tỷ đồng. Tại ngày 30/6, Novaland chưa thực hiện một số cam kết nghĩa vụ nợ ngắn hạn đến hạn trả liên quan các khoản vay, trái phiếu và các khoản phải trả trước.

Tại thuyết minh III.2 của báo cáo tài chính soát xét bán niên, Novaland lập dựa trên giả định hoạt động liên tục. Giả định này phụ thuộc vào việc Novaland có thể đàm phán với các bên cho vay và trái chủ để tái cấu trúc khoản nợ gốc và nợ lãi đến hạn, thực hiện hoán đổi nợ và thực hiện đề xuất hoán đổi trái phiếu thành cổ phiếu; bán các tài sản theo mức giá bán dự kiến; thu tiền từ các sản phẩm đã bán và dự kiến được bán thuộc các dự án đang triển khai; nhận được nguồn tín dụng bổ sung từ ngân hàng, các cổ đông lớn cam kết sẽ cung cấp, hỗ trợ tài chính cho công ty khi cần thiết.

Số liệu trên báo cáo tài chính cho thấy, tại thời điểm cuối quý II, tổng nợ vay tài chính ngắn và dài hạn của Novaland vượt 61.800 tỷ đồng, trong đó có gần 30.300 tỷ đồng nợ vay trái phiếu và 23.100 tỷ đồng vay ngân hàng. Trên thực tế, Novaland và các công ty con đã liên tục chậm trả hàng trăm tỷ đồng gốc và lãi nhiều lô trái phiếu trong nửa đầu năm 2025.

Về việc bán các tài sản theo mức giá bán dự kiến thì trong nửa đầu năm 2025 Novaland liên tục bán vốn tại các công ty con. Đáng chú ý, Novaland chọn thoái bớt vốn tại Aqua City khi Công ty TNHH Thành phố Aqua bắt đầu có lãi lớn, mà đây từng được ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Novaland xác định là dự án sống còn của NVL.

Thống kê cho thấy, Novaland đã bán 19% vốn điều lệ tại Aqua City, giảm tỷ lệ sở hữu từ gần 71% xuống gần 51% (giá trị thương vụ đạt 973 tỷ đồng), bán 13,1% vốn cổ phần tại Địa ốc Nova Mỹ Đình (giá trị chuyển nhượng 2.817 tỷ đồng), chuyển nhượng 19% vốn cổ phần tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Cửu Long (giá trị chuyển nhượng 460 tỷ đồng), bán 46% vốn tại Công ty TNHH Bất động sản Gia Đức (giá trị thương vụ 1.725 tỷ đồng).

Đối với thu tiền từ các sản phẩm đã bán và dự kiến được bán thuộc các dự án đang triển khai, tính đến cuối quý II, tổng giá trị hàng tồn kho Novaland là hơn 150.500 tỷ đồng, công ty đã trích lập dự phòng giảm giá 420 tỷ đồng. Trong số hàng tồn kho, lượng bất động sản xây dựng sẵn sàng để bán chỉ còn hơn 7.700 tỷ đồng, giảm khoảng 800 tỷ đồng so với đầu năm. Phần lớn tồn kho (gần 142.700 tỷ đồng) là bất động sản đang xây dựng để bán, chưa thể nhanh chóng chuyển hóa thành tiền mặt.

Novaland nói gì?

Trong văn bản giải trình kết quả kinh doanh và các vấn đề cần nhấn mạnh trên ý kiến kiểm toán, Novaland cho biết, đây là ý kiến được đưa ra trên quan điểm thận trọng trong các báo cáo tài chính đã được kiểm toán từ năm 2022. Trên thực tế, trong suốt giai đoạn này, Novaland vẫn tiếp tục hoạt động và tái cấu trúc toàn diện.

Novaland đã lên kế hoạch bán một số hàng tồn kho với giá trị dự kiến là 1.350 tỷ đồng để thanh toán các khoản nợ đến hạn.

Giải trình chi tiết, Novaland cho biết, công ty đã đạt được một số thỏa thuận tái cấu trúc ban đầu với chủ nợ và trái chủ với tổng số tiền là 10.124 tỷ đồng. Các chủ nợ vẫn sẵn sàng thương thảo về việc chấp thuận gia hạn và cho phép công ty thời gian để khắc phục.

Novaland đã lên kế hoạch bán một số hàng tồn kho với giá trị dự kiến là 1.350 tỷ đồng để thanh toán các khoản nợ đến hạn. Kế hoạch bán tài sản của công ty là một phần trong kế hoạch bán tài sản với tổng giá trị dự kiến chào bán 28.380 tỷ đồng của Tập đoàn Novaland.

Các ngân hàng trong nước cam kết tiếp tục hỗ trợ tài chính để triển khai các dự án của Novaland và thanh toán cho các khoản nợ nhà cung cấp khi đến hạn trong 12 tháng tiếp theo. Công ty đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để giải quyết các trở ngại pháp lý của các dự án và kỳ vọng, sẽ đạt được các mốc pháp lý cần thiết trong năm 2025 cho mục tiêu bán hàng trong 1 năm tiếp theo.

Phía Novaland cũng khẳng định, các cổ đông lớn đã có văn bản xác nhận tiếp tục đồng hành và hỗ trợ để giúp công ty thanh toán các khoản nợ đến hạn khi cần thiết trong hoạt động kinh doanh để duy trì hoạt động liên tục ít nhất trong 12 tháng tiếp theo.

Novaland kỳ vọng trên cơ sở các kết quả đã đạt được, cùng với các giải pháp đồng bộ từ chính quyền các cấp trong việc giải quyết khó khăn chung của thị trường bất động sản và thúc đẩy phát triển kinh tế, công ty sẽ có đủ nguồn vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh và có khả năng đáp ứng các nghĩa vụ đến hạn trong 1 năm tới.