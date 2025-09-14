Gia đình ông Bùi Thành Nhơn tăng sở hữu vốn tại Novaland

TPO - Sau khi phát hành hơn 168 triệu cổ phiếu NVL để hoán đổi nợ, nhóm cổ đông lớn liên quan đến NovaGroup và gia đình ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Novaland - sẽ nâng tỷ lệ sở hữu lên khoảng 39,59% vốn điều lệ.

Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL) vừa công bố nghị quyết thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.

Cụ thể, Novaland sẽ phát hành riêng lẻ hơn 168 triệu cổ phiếu với giá 15.746 đồng/cổ phiếu, tương đương khoảng 8,6% lượng cổ phiếu đang lưu hành để xử lý khoản nợ hơn 2.645 tỷ đồng.

Các chủ nợ được trả bằng cổ phiếu gồm NovaGroup do ông Bùi Thành Nhơn làm Chủ tịch Hội đồng quản trị (2.527 tỷ đồng), Diamond Properties do bà Cao Thị Ngọc Sương - vợ ông Nhơn làm người đại diện (khoảng 112 tỷ đồng) và bà Hoàng Thu Châu (6,7 tỷ đồng).

Sau khi phát hành hơn 168 triệu cổ phiếu này, NovaGroup sẽ nhận khoảng 160 triệu cổ phiếu, Diamond Properties 7 triệu và bà Châu 424.000 cổ phiếu. Khi hoàn tất, nhóm cổ đông lớn liên quan đến NovaGroup và gia đình ông Bùi Thành Nhơn sẽ nâng tỷ lệ sở hữu lên khoảng 39,59% vốn điều lệ.

Ngoài ra, cổ đông Novaland cũng chấp thuận phương án phát hành thêm gần 152 triệu cổ phiếu với giá 40.000 đồng/cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ dư nợ gốc của 13 lô trái phiếu với tổng giá trị 6.074 tỷ đồng. Các đợt phát hành này dự kiến triển khai trong quý IV/2025 và quý I/2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt.

Nhóm cổ đông lớn liên quan đến NovaGroup và gia đình ông Bùi Thành Nhơn sẽ nâng tỷ lệ sở hữu lên khoảng 39,59% vốn điều lệ.

Nếu cả hai phương án đều được thực hiện thành công, vốn điều lệ Novaland sẽ tăng từ hơn 21.000 tỷ đồng lên gần 22.700 tỷ đồng, với số cổ phiếu phát hành mới chiếm khoảng 16,4% lượng cổ phiếu lưu hành.

Theo báo cáo tài chính soát xét bán niên 2025, doanh thu 6 tháng đầu năm của Novaland đạt 3.715 tỷ đồng (tăng hơn 62% so với cùng kỳ), lỗ ròng 666 tỷ đồng nhưng vẫn cải thiện đáng kể so với khoản lỗ 7.327 tỷ đồng trong nửa đầu năm ngoái.

Tuy nhiên, trong báo cáo tài chính soát xét bán niên của Novaland, đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC không đưa ra ý kiến ngoại trừ nhưng lưu ý người đọc đến thuyết minh III.2 về giả định hoạt động liên tục.

Theo đó, Novaland có các điều kiện và sự kiện ảnh hưởng đến giả định hoạt động liên tục. Cụ thể, khoản lỗ luỹ kế đến ngày 30/6 là hơn 1.363 tỷ đồng, nợ ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn là 20.992 tỷ đồng. Tại thời điểm ngày 30/6, Novaland chưa thực hiện một số cam kết nghĩa vụ nợ ngắn hạn đến hạn trả, liên quan đến các khoản vay, trái phiếu và các khoản phải trả trước.

Tại thuyết minh III.2 của báo cáo tài chính soát xét bán niên, Novaland lập dựa trên giả định hoạt động liên tục. Giả định này phụ thuộc vào việc Novaland có thể đàm phán với các bên cho vay và trái chủ để tái cấu trúc khoản nợ gốc và nợ lãi đến hạn, thực hiện hoán đổi nợ và thực hiện đề xuất hoán đổi trái phiếu thành cổ phiếu; bán các tài sản theo mức giá bán dự kiến; thu tiền từ các sản phẩm đã bán và dự kiến được bán thuộc các dự án đang triển khai; nhận được nguồn tín dụng bổ sung từ ngân hàng, các cổ đông lớn cam kết sẽ cung cấp, hỗ trợ tài chính cho công ty khi cần thiết.

Trong văn bản giải trình kết quả kinh doanh và các vấn đề cần nhấn mạnh trên ý kiến kiểm toán, Novaland cho biết, đây là ý kiến được đưa ra trên quan điểm thận trọng trong các báo cáo tài chính đã được kiểm toán từ năm 2022. Trên thực tế, trong suốt giai đoạn này, Novaland vẫn tiếp tục hoạt động và tái cấu trúc toàn diện.