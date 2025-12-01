Gia đình ông Bùi Thành Nhơn còn bao nhiêu cổ phần tại Novaland?

TPO - Hiện, tổng tỷ lệ sở hữu cổ phần Novaland của nhóm cổ đông liên quan gia đình ông Bùi Thành Nhơn giảm xuống dưới 37%, tiến sát ngưỡng 36% - mức quan trọng để gia đình Chủ tịch Hội đồng quản trị NVL duy trì quyền phủ quyết tại Novaland.

Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL) vừa báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ là bà Cao Thị Ngọc Sương, vợ ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị NVL.

Theo đó, bà Sương chỉ bán được hơn 2,3 triệu cổ phiếu NVL trong tổng số gần 17,3 triệu cổ phiếu đã đăng ký trước đó, tương đương 13% lượng đăng ký. Lý do không hoàn tất giao dịch là bà Sương thay đổi kế hoạch.

Sau giao dịch, sở hữu của bà Sương tại Novaland giảm từ 50,5 triệu cổ phiếu xuống hơn 48,2 triệu cổ phiếu, tương đương 2,35% vốn điều lệ NVL. Ước tính, bà Sương có thể thu về khoảng 36 tỷ đồng từ giao dịch này.

Ngoài bà Sương, nhóm cổ đông liên quan gia đình ông Bùi Thành Nhơn liên tục giảm tỷ lệ sở hữu từ đầu năm đến nay. Trước đó vào cuối tháng 10, Công ty CP Diamond Properties cũng đăng ký bán 2,1 triệu cổ phiếu NVL với lý do cân đối danh mục đầu tư. Tuy nhiên, doanh nghiệp này chỉ bán gần 1,13 triệu cổ phiếu do phải điều chỉnh kế hoạch trước diễn biến thị trường.

Sau hai giao dịch kể trên, tổng tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông liên quan gia đình ông Bùi Thành Nhơn giảm xuống dưới 37%, tiến sát ngưỡng 36% - mức quan trọng để gia đình Chủ tịch Hội đồng quản trị NVL duy trì quyền phủ quyết tại Novaland.

Quý III năm nay, Tập đoàn Novaland đạt doanh thu thuần 1.683 tỷ đồng và lỗ sau thuế 1.153 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ báo lãi 2.950 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng, doanh thu thuần hợp nhất đạt gần 5.398 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu thuần từ bán hàng đạt gần 4.956 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ vào việc bàn giao tại các dự án như NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, Aqua City, Sunrise Riverside, Palm City... Doanh thu thuần từ cung cấp dịch vụ đạt 442 tỷ đồng.

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế hợp nhất ghi nhận khoản lỗ 1.820 tỷ đồng, chủ yếu do giảm doanh thu hoạt động tài chính.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của NVL đạt gần 239.575 tỷ đồng. Hàng tồn kho ghi nhận 152.285 tỷ đồng, trong đó giá trị quỹ đất và dự án đang xây dựng chiếm 95%, phần còn lại là bất động sản đã xây dựng hoàn thành và hàng hóa bất động sản, bất động sản đã hoàn thiện chờ bàn giao cho khách hàng.

Tính đến cuối quý III, tổng dư nợ vay của Novaland là hơn 64.000 tỷ đồng, trong đó tổng nợ vay ngắn hạn là khoảng 32.000 tỷ đồng.