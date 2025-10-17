Thanh tra Chính phủ chuyển vi phạm trái phiếu của Tập đoàn Novaland sang Bộ Công an

TPO - Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ vi phạm về phát hành và sử dụng tiền trái phiếu của Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) cùng một số công ty thành viên liên quan sang Bộ Công an để xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

67 tổ chức bị thanh tra

Ngày 17/10, Thanh tra Chính phủ đã công khai kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) riêng lẻ và sử dụng nguồn vốn từ TPDN trong giai đoạn 1/1/2015 – 30/6/2023.

Theo kết quả thanh tra, có 67 tổ chức phát hành trái phiếu bị thanh tra. Tổng cộng, các tổ chức này đã phát hành 827 mã trái phiếu doanh nghiệp, với giá trị hơn 462.824 tỷ đồng, trong đó 58,4% (tương đương 270.635 tỷ đồng) không có tài sản bảo đảm.

Riêng Tập đoàn Novaland và 18 công ty con đã phát hành 131 mã trái phiếu có kỳ hạn từ 1 – 5 năm, tổng giá trị 67.100 tỷ đồng. Đến 30/6/2023, còn 59 mã trái phiếu đang lưu hành, trị giá 34.835 tỷ đồng; trong đó 2 tổ chức đã quá hạn cả gốc và lãi, 4 tổ chức quá hạn lãi, với tổng nợ quá hạn 5.528 tỷ đồng.

Mục đích phát hành các mã trái phiếu chủ yếu nhằm tăng vốn, cơ cấu nợ, mua phần vốn góp hoặc đầu tư nhận chuyển nhượng các dự án bất động sản. Tuy nhiên, quá trình thanh tra phát hiện nhiều khoản tiền trái phiếu bị sử dụng sai mục đích, chuyển qua nhiều pháp nhân trung gian.

TTCP xác định Tập đoàn Novaland đã phát hành và sử dụng 1.500 tỷ đồng tiền trái phiếu để tăng vốn vào Công ty TNHH Bất động sản Khải Hưng. Sau đó, Công ty Khải Hưng dùng khoản tiền này để mua 99,9% vốn điều lệ của Công ty TNHH Bất động sản Thế Kỷ Hoàng Kim từ bà Võ Thị Kim Khoa.

Tuy nhiên, kiểm tra dòng tiền tại các ngân hàng cho thấy phần vốn góp của bà Khoa không tồn tại trên thực tế do số tiền được chuyển đi ngay trong ngày. Khoản 1.500 tỷ đồng mà Novaland rót vào Công ty Khải Hưng tiếp tục được luân chuyển qua nhiều công ty trung gian trước khi chảy về Công ty CP Kinh doanh Nhà Nova để sử dụng.

TTCP kết luận, Novaland và ba công ty thành viên gồm Công ty Unity, Aqua và Lucky House đã có dấu hiệu vi phạm trong việc phát hành và sử dụng nguồn vốn trái phiếu sai mục đích, với tổng số tiền luân chuyển khoảng 7.084 tỷ đồng. Phương thức sử dụng vốn của nhóm công ty này có tính chất tương đồng, thể hiện dấu hiệu phối hợp tạo lập giao dịch trung gian, hợp thức hóa việc chuyển tiền trái phiếu cho các pháp nhân khác sử dụng.

4 công ty liên quan Novaland nợ hơn 4.500 tỷ đồng trái phiếu

Vẫn theo kết luận, đối với 20 tổ chức có liên quan đến Tập đoàn Novaland, giai đoạn 2015 – 2023 đã phát hành 45 mã trái phiếu với tổng giá trị 27.350 tỷ đồng. Đến thời điểm thanh tra, còn 23 mã trái phiếu lưu hành trị giá 16.898 tỷ đồng, trong đó 4 tổ chức nợ quá hạn gốc và lãi, 2 tổ chức nợ lãi, tổng số nợ 4.555 tỷ đồng.

Bốn công ty được xác định vi phạm gồm: Công ty GreenWich, BNP Global, Cát Liên Hoa và Residence; GreenWich dùng 2.000 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu để hợp tác với Công ty An Khang, nhưng đến tháng 6/2023 đã quá hạn gốc 1.571 tỷ và lãi 241 tỷ đồng; BNP Global phát hành 2.100 tỷ đồng để đầu tư dự án Mũi Yến, nhưng nợ quá hạn hơn 2.000 tỷ đồng. Dù sau đó đã thanh toán một phần, song vẫn còn dư nợ hơn 1.200 tỷ đồng; Cát Liên Hoa chậm thanh toán lãi và gốc 986 tỷ đồng trái phiếu; Residence phát hành 3.000 tỷ đồng để “đặt cọc” mua biệt thự tại dự án NovaWorld Phan Thiết, song TTCP đánh giá đây là hình thức chuyển vốn trá hình nhằm giúp Công ty Kinh doanh Nhà Nova sử dụng tiền trái phiếu trong thời gian dài.

Từ kết quả thanh tra, Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ vi phạm về phát hành và sử dụng tiền trái phiếu của Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) cùng một số công ty thành viên liên quan sang Bộ Công an để xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.