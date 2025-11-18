Tập đoàn Novaland khất nợ

TPO - Lô trái phiếu mã NVLH2123011 phát hành ngày 1/9/2021 với tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, có kỳ hạn 2 năm. Tuy nhiên, đến nay Novaland đang nợ gần 816 tỷ đồng tiền gốc và gần 72 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu NVLH2123011.

Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

Cụ thể, theo kế hoạch, ngày 14/11, Novaland phải thực hiện thanh toán gần 824 tỷ đồng tiền gốc và hơn 72 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu NVLH2123011. Tuy nhiên, do chưa thu xếp được nguồn tiền nên NVL mới chỉ thanh toán được gần 8 tỷ đồng tiền gốc và hơn 730 triệu đồng tiền lãi trái phiếu.

Novaland cho biết, đang tiếp tục thương thảo với các nhà đầu tư về việc thanh toán dư nợ của lô trái phiếu này. Như vậy, tính tới ngày 14/11, NVL đang nợ gần 816 tỷ đồng tiền gốc và gần 72 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu NVLH2123011.

Đây không phải là lần đầu Novaland khất nợ với chủ sở hữu lô trái phiếu NVLH2123011. Cuối tháng 8, Novaland phải thực hiện thanh toán gần 833 tỷ đồng tiền gốc cho lô trái phiếu này. Tuy nhiên, với lý do chưa thu xếp đủ nguồn tiền nên NVL mới chỉ thanh toán chậm được gần 9 tỷ đồng tiền gốc, còn lại gần 824 tỷ đồng chưa thanh toán.

Trước đó vào ngày 23/5, Novaland phải thực hiện thanh toán gần 833 tỷ đồng tiền gốc và hơn 72 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu mã NVLH2123011 nhưng NVL chỉ trả được hơn 202 triệu đồng tiền gốc và gần 19 triệu đồng tiền lãi trái phiếu bằng tài sản khác.

Lô trái phiếu mã NVLH2123011 phát hành ngày 1/9/2021, với tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, có kỳ hạn 2 năm. Số tiền thu được từ đợt phát hành lô trái phiếu này được Novaland sử dụng để thực hiện góp vốn, hợp tác đầu tư dự án Khu đô thị Cù Lao Phước Hưng, tỉnh Đồng Nai (tên thương mại là Đảo Phượng Hoàng) và các dự án đầu tư khác của công ty.

Ngoài ra, Novaland cũng có thông báo về việc lấy ý kiến trái chủ liên quan đến gói trái phiếu chuyển đổi quốc tế, lãi suất 5,25%/năm và đáo hạn vào năm 2027.

NVL đề xuất trái chủ chấp thuận miễn trừ bất kỳ vi phạm hoặc sự kiện vi phạm nào đối với việc công ty không thanh toán đầy đủ khoản lãi đến hạn. Đề xuất cũng bao gồm việc miễn trừ bất kỳ khoản bồi thường, lãi phạt chậm trả hay các khoản tiền khác phát sinh từ việc thanh toán không đầy đủ này.

NVL cho biết, không thể thanh toán đầy đủ khoản lãi trên do những thách thức ngắn hạn về dòng tiền và sự biến động của thị trường. Lô trái phiếu này được Novaland phát hành vào năm 2021, huy động 300 triệu USD với 1.500 trái phiếu (mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu). Đây là loại trái phiếu không có tài sản đảm bảo, trả lãi 6 tháng/lần.

Gói trái phiếu này đã được Novaland hoàn thành tái cấu trúc vào ngày 30/7. Theo phương án mới, dư nợ gốc của lô trái phiếu được xác định lại là hơn 335 triệu USD. Thời gian đáo hạn được dời từ ngày 16/7/2026 sang ngày 30/6/2027. Lãi suất được giữ nguyên ở mức 5,25%/năm.

Đáng chú ý, một trong những điều chỉnh quan trọng nhất của đợt tái cấu trúc là giá chuyển đổi, từ giá chuyển đổi ban đầu được xác định là 135.700 đồng/cổ phiếu được hạ xuống chỉ còn 36.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ chuyển đổi mới tương đương 156.018 cổ phiếu NVL cho mỗi trái phiếu.

Quý III năm nay, NVL đạt doanh thu thuần 1.683 tỷ đồng và lỗ sau thuế 1.153 tỷ đồng - trong khi cùng kỳ báo lãi 2.950 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần hợp nhất đạt gần 5.398 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế hợp nhất ghi nhận khoản lỗ 1.820 tỷ đồng, chủ yếu do giảm doanh thu hoạt động tài chính.

Tại thời điểm ngày 30/9, tổng dư nợ vay của Novaland là hơn 64.000 tỷ đồng, trong đó tổng nợ vay ngắn hạn là khoảng 32.000 tỷ đồng.