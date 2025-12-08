Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Chứng khoán hướng lên đỉnh cũ, nhà đầu tư vẫn 'ngậm ngùi'

Việt Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - VN-Index hôm nay (8/12) bước sang phiên thứ 9 liên tiếp tăng điểm, bất chấp số cổ phiếu giảm giá gấp hơn 2 lần số mã tăng. Theo đó, dù chỉ số chính đang hướng về đỉnh cũ, nhưng nhà đầu tư vẫn "kém vui".

Trong toàn bộ thời gian giao dịch của phiên đầu tuần, VN-Index duy trì sắc xanh, không một lần nào đảo chiều, rơi xuống dưới tham chiếu, dù sắc đỏ luôn chiếm áp đảo. Đà leo dốc của chỉ số tiếp tục có dấu ấn đậm nét từ nhóm Vingroup - tâm điểm hút dòng tiền nội trong bối cảnh phần lớn cổ phiếu trên thị trường vẫn chìm trong sắc đỏ.

Ngay sau giờ mở cửa, VIC đi theo “kịch bản” quen thuộc khi bật trần phiên thứ hai liên tiếp, thanh khoản dù hạ nhiệt còn 70% phiên trước. VHM và VPL đồng loạt tăng mạnh, củng cố vai trò “gánh” chỉ số. Nhóm Vingroup đóng góp tới 13 điểm cho mức tăng của VN-Index, đồng nghĩa chỉ số sẽ giảm nếu loại trừ bộ ba VIC - VHM - VPL.

SAB của Sabeco cũng gây chú ý khi bất ngờ tăng kịch trần, trái ngược diễn biến chùng xuống của phần lớn cổ phiếu nhóm hàng tiêu dùng. BVH trở thành cái tên khác bùng nổ khi tăng hết biên độ trong buổi chiều với lực cầu gấp nhiều lần phiên trước, kéo theo PVI, BMI, MIG đồng thuận tăng. Nhóm bảo hiểm có hiệu suất tốt nhất trong ngày.

screen-shot-2025-12-08-at-165110.png
Sắc đỏ lấn át dù VN-Index tăng điểm.

Dù những điểm sáng kể trên giúp thị trường giữ sắc xanh, độ rộng thị trường lại cho thấy bức tranh trái chiều hơn nhiều. Trên HoSE chỉ có 104 mã tăng so với hơn 200 mã giảm; với VN30, tỷ lệ thậm chí lệch mạnh hơn khi chỉ 7 mã đi lên, còn lại đồng loạt điều chỉnh.

Ngân hàng - nhóm từng hồi phục khá tốt tuần trước lại chịu áp lực bán mạnh. LPB giảm sâu gần 4%, còn VIB, TCB, STB đều mất hơn 1%. Chỉ duy nhất MBB giữ được nhịp xanh nhẹ. Nhóm chứng khoán cũng tương tự, với VIX giảm mạnh nhất, tiếp tục nối dài chuỗi điều chỉnh. Bất động sản phân hóa mạnh: các mã như DXS, DIG, HDG giảm sâu, trong khi HQC, QCG, CII vẫn giữ được sắc xanh.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 12,4 điểm lên 1.753,5 điểm. HNX-Index giảm 1,97 điểm xuống 258,6 điểm. UPCoM-Index giảm 0,6 điểm xuống 119,8 điểm

Thanh khoản tiếp tục là điểm trừ khi giá trị khớp lệnh toàn thị trường chỉ quanh 21.500 tỷ đồng – thấp hơn trung bình tuần trước. Không mã nào đạt giá trị giao dịch vượt mốc nghìn tỷ, cho thấy dòng tiền vẫn đang lựa chọn cẩn trọng, chỉ tập trung ở một vài cổ phiếu lớn. Khối ngoại quay lại bán ròng gần 2.000 tỷ đồng, mức mạnh nhất trong gần 2 tháng.

Việt Linh
#VN-Index #Chứng khoán #Vingroup #Bảo hiểm #Giao dịch

