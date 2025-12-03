Xuất khẩu sầu riêng cao nhất từ trước đến nay

TPO - Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho biết, xuất khẩu sầu riêng trong 11 tháng ước đạt 3,4 tỷ USD, vượt so với năm ngoái và cao nhất từ trước đến nay.

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit), kim ngạch xuất khẩu rau quả tháng 11 ước đạt 754 triệu USD, giảm gần 19% so với tháng trước nhưng vẫn tăng mạnh 64,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến hết tháng 11, xuất khẩu rau quả đạt hơn 7,8 tỷ USD; nhập khẩu đạt hơn 2,4 tỷ USD, đưa xuất siêu lên gần 5,4 tỷ USD - mức cao nhất từ trước đến nay của ngành.

Động lực tăng trưởng tiếp tục đến từ 6 mặt hàng chủ lực gồm sầu riêng, chuối, xoài, mít, dừa và bưởi, trong đó mặt hàng sầu riêng tiếp tục nổi bật nhất.

Xuất khẩu sầu riêng trong 11 tháng ước đạt 3,4 tỷ USD, vượt kết quả của cả năm ngoái. Riêng tại thị trường Trung Quốc, nhu cầu mạnh tiếp tục duy trì đà tiêu thụ ổn định, bất chấp các biến động kỹ thuật trong quý 3. Đây là thị trường tiêu thụ rau quả lớn nhất của Việt Nam, tiếp đến là các thị trường Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Hà Lan và Australia. Nhu cầu với nhóm trái cây nhiệt đới đang mở rộng rõ rệt.

Ông Đặng Phúc Nguyên - Tổng Thư ký Vinafruit - đánh giá kết quả tích cực của ngành cho thấy khả năng thích ứng trước biến động về logistics và ảnh hưởng của thiên tai. Dù sầu riêng gặp khó trong khâu kiểm định những tháng đầu năm, nhu cầu mạnh từ các thị trường chính vẫn giúp sản phẩm “hút hàng”. Chuối, thanh long, mít và một số trái cây nhiệt đới khác cũng duy trì được tốc độ tiêu thụ tốt, góp phần giảm rủi ro tập trung vào một vài mặt hàng.

Nhiều loại trái cây Việt Nam đang được mở rộng xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc và tiếp cận sâu hơn vào EU, Mỹ và Nhật Bản. Tuy nhiên, đại diện Vinafruit lưu ý ngành cần tiếp tục nâng cao chất lượng, kiểm soát chặt truy xuất nguồn gốc và xây dựng thương hiệu tập thể nhằm củng cố vị thế dài hạn.

Theo Vinafruit, hiện thị trường sầu riêng trong nước khan hiếm do vào giai đoạn trái vụ. Tình trạng thiếu hàng có thể kéo dài đến tháng 3/2026, bởi những năm trước nguồn cung vốn đã hạn chế, còn năm nay nhiều vùng trồng tại Đồng bằng sông Cửu Long bị ngập lụt, trong khi chi phí sản xuất vụ nghịch tăng 10-15%. Ngoài ra, mức giá thấp của vụ nghịch năm ngoái khiến nhiều nhà vườn không xử lý ra hoa trái vụ, dẫn đến sản lượng năm nay giảm mạnh; nông dân chờ thu hoạch chính vụ vào tháng 4 để đạt lợi nhuận tối ưu.

Ghi nhận trên thị trường cho thấy, giá sầu riêng Monthong loại A hiện ở mức 110.000 - 125.000 đồng/kg, tăng 30-50% so với tháng trước; Ri6 tăng lên 67.000 - 70.000 đồng/kg. Hàng loại B cũng tăng tương ứng, phản ánh sức mua ổn định trở lại.

Tổng Thư ký Vinafruit cho rằng, để duy trì đà tăng trưởng bền vững, sầu riêng vẫn cần một hệ thống giám sát chất lượng chặt chẽ từ gốc đến ngọn. Cùng đó, các doanh nghiệp cần đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, quy tắc xuất xứ và các yêu cầu kỹ thuật đi kèm.