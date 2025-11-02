Bánh xèo sầu riêng và bánh khọt mít trứ danh ở cù lao Thới Sơn

Giữa vùng sông nước trù phú của cù lao Thới Sơn (Đồng Tháp), có một hương vị độc đáo đang níu chân du khách chính là bánh xèo sầu riêng và bánh khọt mít. Đây không chỉ là những món ăn mới lạ mà còn là câu chuyện về sự sáng tạo tinh tế, kết hợp giữa tư duy làm du lịch của chủ nhà hàng và đôi tay tài hoa của nữ nghệ nhân gần 30 năm kinh nghiệm.

Từ trăn trở làm mới ẩm thực cù lao

Đến với vùng sông nước miền Tây, du khách thường quen thuộc với những món ăn dân dã như canh chua, cá kho tộ hay cá tai tượng chiên xù.... Chị Âu Kim Phượng, chủ nhà vườn Long Sơn tại cù lao Thới Sơn, nhận thấy nhiều du khách phản hồi rằng ẩm thực địa phương tuy ngon nhưng còn ít sự lựa chọn. Từ trăn trở đó, chị nảy ra ý tưởng phải làm mới một món ăn vốn đã rất nổi tiếng là chiếc bánh xèo.

Tận dụng nguồn tài nguyên sẵn có là vườn cây ăn trái sum suê, đặc biệt là sầu riêng của vườn nhà, chị Phượng đã mạnh dạn kết hợp loại đặc sản này vào món bánh xèo truyền thống. Sự ra đời của món ‘bánh xèo sầu riêng’ nhanh chóng tạo tiếng vang, được thực khách vô cùng ưa chuộng, kể cả những vị khách từ TP.HCM và nhiều nơi khác lần đầu đến thưởng thức cũng tấm tắc khen ngợi.

Cùng với bánh xèo sầu riêng, chị Phượng tiếp tục sáng tạo món bánh khọt mít từ những cây mít trong vườn nhà. Ý tưởng này còn xuất phát từ mong muốn hỗ trợ nông dân trong những mùa ‘giải cứu’ mít, khi sản phẩm không bán được, có thời điểm giá mít ‘rẻ như cho’ chỉ 2.000 – 3.000 đồng/kg. Món ăn không chỉ độc đáo mà còn mang đến cho du khách trải nghiệm ‘cây nhà lá vườn’ chân thực khi họ có thể tự tay hái mít và được hướng dẫn cách làm tại chỗ.

Điều làm nên sự khác biệt của bánh xèo sầu riêng của nhà vườn Long Sơn chính là hương vị hoàn toàn tự nhiên. Khi thưởng thức, thực khách sẽ cảm nhận ngay mùi thơm nồng nàn, vị béo ngậy và ngọt thanh đặc trưng của sầu riêng tươi. Vị ngọt này đến hoàn toàn từ trái cây, không cần cho thêm đường, vì vậy món ăn cũng phù hợp với những người cần hạn chế đồ ngọt. Để trải nghiệm thêm trọn vẹn, nước chấm cũng được xay thêm một ít sầu riêng để tạo sự đồng điệu.

Tương tự, bánh khọt mít cũng chinh phục người ăn bằng mùi thơm và vị ngọt tự nhiên của trái mít vườn. So với các loại bánh khọt nhân hải sản ở những vùng biển hay nơi khác, bánh khọt mít Thới Sơn mang một hương vị hoàn toàn khác biệt, đậm chất miệt vườn.

Nghệ nhân chế biến món bánh xèo sầu riêng và bánh khọt mít.

Bí quyết từ đôi tay nữ nghệ nhân gần 30 năm kinh nghiệm

Để những ý tưởng sáng tạo trở thành món ăn hoàn hảo, không thể không nhắc đến vai trò của nghệ nhân Nguyễn Thị Thanh (62 tuổi), người trực tiếp đứng bếp với gần 30 năm kinh nghiệm đổ bánh xèo. Nghệ nhân Thanh tiết lộ, ‘bí quyết’ làm nên chiếc bánh ngon nằm trọn ở khâu pha bột.

Nghệ nhân Thanh bật mí, bột bánh được làm từ bột gạo nguyên chất, không dùng các loại bột pha sẵn. Hỗn hợp này là sự kết hợp của bột gạo và nước cốt dừa béo ngậy. Đặc biệt, bà Thanh chia sẻ một "bí quyết" quan trọng để tạo nên bánh xèo sầu riêng Long Sơn trứ danh chính là thêm một lượng bia vừa đủ vào bột.

“Bia giúp bột trở nên tơi xốp, mềm mại và giòn tan khi chiên, không bị cứng khi nguội như các loại bột pha sẵn. Sầu riêng trong bánh chủ yếu để tạo mùi thơm, còn vị béo đặc trưng phải đến từ nước cốt dừa được vắt đúng cách bằng nước ấm”, nghệ nhân thanh tiết lộ. Với món bánh khọt mít, bí quyết nằm ở việc chọn đúng loại mít tố nữ chín mềm, bởi chỉ loại mít này mới cho ra mùi thơm nồng nàn, đặc trưng nhất.

Món bánh xèo sầu riêng và bánh khọt mít của nhà vườn Long Sơn.

Đặc biệt, điều quan trọng nhất để tạo nên hương vị đặc trưng của món bánh xèo sầu riêng và bánh khọt mít của nhà vườn Long Sơn chính là các loại rau tự nhiên có sẵn trong vườn nhà để ăn kèm, vừa tươi ngon, an toàn.