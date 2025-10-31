Lễ hội ẩm thực Malaysia lần đầu tiên tổ chức tại Siêu thị FujiMart

Ngày 31/10/2025, Tuần lễ Ẩm thực Malaysia - "Taste of Malaysia", do Cục xúc tiến Thương mại Malaysia, MATRADE kết hợp tổ chức tại chuỗi hệ thống siêu thị FujiMart, chính thức khai mạc với nhiều hoạt động và ưu đãi đặc sắc.

Tuần lễ ẩm thực Malaysia sẽ diễn ra từ ngày 31/10/2025 đến hết ngày 13/11/2025, giới thiệu đến người tiêu dùng Việt Nam những sản phẩm đa dạng và độc đáo, mang đậm hương vị Á Châu của nhiều thương hiệu nổi tiếng từ “quốc gia trăm đảo”.

"Tuần lễ Ẩm thực Malaysia 2025" tổ chức tại FujiMart hướng đến mục tiêu thắt chặt quan hệ hợp tác và phát triển giao thương giữa Việt Nam và Malaysia

Malaysia được mệnh danh là “Châu Á thu nhỏ” bởi sự giao thoa văn hóa đặc sắc giữa cộng đồng người Malaysia, Trung Hoa, Ấn độ, và các vùng Trung đông. Sự giao thoa độc đáo này đã tạo nên bản sắc ẩm thực độc đáo – nơi vị cay nồng của ẩm thực Ấn Độ, hòa quyện cùng vị béo và có chút hơi ngọt của ẩm thực Trung Hoa, kết hợp cùng với hương vị đặc trưng của người Malaysia bản địa pha với chút gia vị phương Tây… Tất cả yếu tố đó tạo nên hương vị đặc biệt, vừa có nét thân quen lại vừa mới lạ, giúp cho các món ăn của Malaysia tạo được dấu ấn sâu sắc trong “bản đồ” ẩm thực thế giới.

Hướng đến mục tiêu thắt chặt quan hệ song phương, hợp tác bền vững và phát triển giao thương giữa Việt Nam và Malaysia, Cục xúc tiến Thương mại Malaysia, MATRADE phối hợp với hệ thống siêu thị FujiMart tổ chức chương trình "Tuần lễ Ẩm thực Malaysia 2025".

Lễ khai mạc chính thức diễn ra ngày 31/10/2025 tại Siêu thị FujiMart 89 Lạc Long Quân, phường Tây Hồ, Hà Nội, với sự tham gia của đại diệnĐại sứ quán Malaysia tại Việt Nam , Cục xúc tiến thương mại Malaysia, MATRADE, Ban giám đốc FujiMart Việt Nam và Tập đoàn đối tác chiến lược, cùng với đông đảo khách hàng thân thiết của chuỗi siêu thi FujiMart tham gia sự kiện và nhiệt liệt chào mừng lễ hội.

Trong “Tuần lễ Ẩm thực Malaysia 2025” tại chuỗi siêu thị FujiMart, khách hàng được tiếp cận đa dạng các dòng sản phẩm nổi tiếng bậc nhất của đất nước Malaysia. Đồng thời, siêu thị FujiMart tổ chức chương trình ưu đãi dành cho các mặt hàng thực phẩm Malaysia trong suốt thời gian từ ngày 13/10 đến 13/11/2025, hứa hẹn mang tới trải nghiệm mua sắm dễ dàng, tiết kiệm hiếm có cho người tiêu dùng thông thái tại Việt Nam.

Trong bài phát biểu của mình, Ngài Dato' Tan Yang Thai – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Malaysia tại Việt Nam nhấn mạnh rằng: “Sự kiện ngày hôm nay đánh dấu một cột mốc quan trọng nữa trong việc tăng cường mối quan hệ kinh tế và văn hóa giữa hai quốc gia. Không chỉ đơn thuần là hoạt động quảng bá sản phẩm, sự kiện còn phản ánh những giá trị chung mà hai nước cùng chia sẻ – đó là hợp tác, tôn trọng lẫn nhau và cùng phát triển.” Ngài Đại sứ cũng mời gọi mọi người trải nghiệm sự hòa quyện độc đáo của hương vị và truyền thống – yếu tố làm nên nét đặc trưng của ẩm thực Malaysia, nơi thể hiện sự giao thoa tinh tế giữa văn hóa Mã Lai, Hoa, Ấn Độ và các dân tộc bản địa. Từ những loại gia vị thơm nồng đến các món tráng miệng nhiệt đới, từ bánh truyền thống đến đồ ăn vặt hiện đại, mỗi sản phẩm đều kể một câu chuyện về nền văn hóa sôi động và tinh hoa thủ công của Malaysia.

Cũng trong buổi lễ, Bà Zaimah Osman, đại diện Cục xúc tiến Thương mại Malaysia bày tỏ niềm vui và sự háo hức khi lần đầu tiên mang sự kiện đến Hà Nội, sau thành công của chương trình “Taste of Malaysia” năm 2024 tại TP. Hồ Chí Minh. Bà nhấn mạnh rằng: “Chương trình “Taste of Malaysia” cũng là một cột mốc quan trọng trong nỗ lực không ngừng nhằm nâng cao nhận diện và khả năng tiếp cận của các sản phẩm Malaysia tại Việt Nam. Mục tiêu của chương trình là giới thiệu đa dạng các sản phẩm thực phẩm, đồ uống, phong cách sống và chăm sóc sức khỏe của Malaysia – những sản phẩm được đánh giá cao về chất lượng và giá trị – đến với người tiêu dùng Việt Nam thông qua các đối tác bán lẻ uy tín như FujiMart.”

Hàng ngàn sản phẩm trong “Tuần lễ ẩm thực Malaysia” tại siêu thị FujiMart được bán với giá ưu đãi từ ngày 13/10 đến 13/11/2025.

Tuần lễ Ẩm thực này là cơ hội để người tiêu dùng Việt Nam khám phá và thưởng thức các mặt hàng nổi tiếng tới từ Malaysia. Trong đó, có những thương hiệu lâu đời đã tạo được dấu ấn trên thị trường thế giới, điển hình như Hwa Tai – thương hiệu bánh kẹo ra đời từ năm 1962 và nhận được nhiều sự yêu thích của người tiêu dùng, BOH Tea – đồ uống nổi tiếng với gần 100 năm tuổi, Figo – chuyên thực phẩm đông lạnh, cùng với nhiều sản phẩm nổi bật khác.

Hiện tại, khách hàng có thể trải nghiệm ngay các sản phẩm này tại tất cả các siêu thị trong hệ thống FujiMart. Toàn bộ sản phẩm giới thiệu trong khuôn khổ “Tuần lễ Ẩm thực Malaysia 2025” đều đảm bảo nguồn gốc, xuất xứ và có mức giá ưu đãi hợp lý.

Để cập nhật thông tin chi tiết về “Tuần lễ Ẩm thực Malaysia 2025” và các chương trình khuyến mại của hệ thống siêu thị FujiMart, quý khách vui lòng truy cập Website hoặc Ứng dụng thành viên của FujiMart Việt Nam.