Ngày thẻ Việt Nam 2025: Cận cảnh khu ẩm thực ‘giá sinh viên’ tại Sóng Festival

TPO - Trong không gian sự kiện công nghệ - tài chính Sóng Festival - Ngày thẻ Việt Nam, khu ẩm thực hấp dẫn sắc màu và hương vị với “giá sinh viên” là điểm đến khó bỏ qua.

Trong hai ngày 18-19/10, tại sân vận động Bách khoa Hà Nội diễn ra Sóng Festival - Ngày thẻ Việt Nam năm 2025. Không chỉ có các gian hàng trải nghiệm công nghệ tài chính, ngày hội còn có sự hiện diện của không gian ẩm thực phong phú.

Đông đảo bạn trẻ trải nghiệm tại khu ẩm thực trong không gian sự kiện. Ảnh: Xuân Tùng.

Chỉ với 10.000 - 30.000 đồng, các bạn trẻ có thể thưởng thức đồ ăn, thức uống đủ món “hot trend” như trà sữa, nước ép nho, nước atiso, nem chua rán, xúc xích Đức, bánh tráng nướng, kem tươi vị đặc biệt.

Từ 30.000 - 45.000 đồng, thực khách trẻ đã có ngay một suất cơm nóng hổi, đầy đặn gồm thịt rang cháy cạnh, cải ngọt luộc, chả lá lốt, đậu phụ chiên và canh cải nấu thịt băm. Mâm cơm giản dị mà trọn vị, khiến nhiều bạn trẻ phải xuýt xoa “y như cơm mẹ nấu”.

Bên canh đó, còn có những món ăn Hàn Quốc “làm mưa làm gió” trong giới sinh viên cũng góp mặt đủ đầy. Cơm trộn Hàn Quốc 40k, miến trộn 35k, kimbap chiên, kimbap truyền thống 30k hay tokbokki nấu 30-50k được trình bày bắt mắt, hương vị chuẩn Hàn, ăn kèm gà sốt cay ngọt mix khoai tây là combo “best-seller” của gian hàng.

Những món ăn được hấp dẫn mùi vị, sắc màu và được bài trí bắt mắt tại các gian hàng. Ảnh: Xuân Tùng.

Những ai thích đồ ăn nhanh thì có thể chọn chả cá xiên 30k, gà viên, khoai tây chiên 30k, hay đùi gà, cánh gà chiên giòn 35k - vừa nhanh, vừa tiện, lại đủ năng lượng để tiếp tục vui chơi, check-in và săn ưu đãi.

Giữa không gian rộn ràng âm nhạc và sắc màu của Ngày thẻ Việt Nam, ly trà chanh hoặc trà quất cốc to chỉ 10.000 đồng trở thành “vị cứu tinh” giúp xua tan cái nắng đầu thu. Giá mềm, hương vị dễ uống và ưu đãi “khủng” khiến quầy nước này lúc nào cũng đông nghịt bạn trẻ.

Tất cả đều thanh toán hoàn toàn bằng thẻ chip nội địa hoặc ví điện tử.

Bên cạnh những gian hàng ẩm thực, các bạn trẻ cũng có thể thăm, mua sắm những món quà như gấu bông, quần áo với giá cả dễ chịu. Ảnh: Xuân Tùng.