Thế giới

Đan Mạch không thuyết phục được Mỹ về Greenland sau cuộc gặp ở Nhà Trắng

Bình Giang

TPO - Sau cuộc hội đàm tại Nhà Trắng với Phó Tổng thống J.D. Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio, một quan chức cấp cao của Đan Mạch cho biết vẫn còn “sự bất đồng cơ bản” giữa hai bên về vấn đề Greenland.

Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen và đại diện Greenland Vivian Motzfeldt trao đổi với các nghị sĩ Mỹ tại Điện Capitol ngày 14/1. (Ảnh: AP)

Tuy nhiên, hai bên đã nhất trí thành lập một nhóm làm việc để thảo luận về cách giải quyết những khác biệt, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump tiếp tục nhắc lại ý muốn tiếp quản vùng lãnh thổ bán tự trị của Đan Mạch, một đồng minh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

“Theo quan điểm của chúng tôi, nhóm này nên tập trung vào cách giải quyết các mối lo ngại về an ninh của Mỹ, đồng thời tôn trọng lằn ranh đỏ của Vương quốc Đan Mạch”, Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen nói với các phóng viên sau khi cùng đại diện Greenland Vivian Motzfeldt tham gia cuộc hội đàm.

Ông nói thêm rằng “rõ ràng tổng thống vẫn có mong muốn chinh phục Greenland”.

Tổng thống Trump trước đó phát biểu rằng NATO nên giúp Mỹ giành được hòn đảo lớn nhất thế giới và bất cứ điều gì khác ngoài việc hòn đảo này nằm dưới sự kiểm soát của Mỹ là không thể chấp nhận được. Ông cho rằng Trung Quốc và Nga đang nhắm đến Greenland, nơi có trữ lượng khoáng sản khổng lồ nhưng chưa được khai thác.

Tháng trước, Tổng thống Trump bổ nhiệm Thống đốc Louisiana Jeff Landry làm đặc phái viên về Greenland. Ông Landry không tham dự cuộc họp ngày 14/1, nhưng dự kiến ​​sẽ đến Washington vào ngày 15/1 để dự các cuộc họp về Greenland.

Trong khi đó, Đan Mạch vừa thông báo kế hoạch tăng cường hiện diện quân sự ở Bắc cực và Bắc Đại Tây dương.

Các đồng minh NATO khác đang đến Greenland để tham gia nỗ lực của Đan Mạch, nhưng thông tin đến nay cho thấy mức độ khiêm tốn.

Đức cho biết họ sẽ cử 13 người đến Greenland trong tuần này "để tìm hiểu khuôn khổ cho các đóng góp quân sự tiềm năng" trên đảo. Thụy Điển cho biết họ sẽ cử lực lượng đến Greenland để tập trận. Na Uy sẽ cử 2 quân nhân đến để bàn kế hoạch hợp tác sâu rộng hơn với các đồng minh.

NATO cũng đang xem xét cách các thành viên có thể cùng nhau tăng cường hiện diện của liên minh ở Bắc cực, một quan chức NATO giấu tên cho biết.

Greenland có tầm quan trọng chiến lược vì khi biến đổi khí hậu khiến băng tan, nó mở ra cơ hội thiết lập các tuyến đường thương mại ngắn hơn đến châu Á. Điều này sẽ hỗ trợ việc khai thác và vận chuyển các khoáng sản quan trọng, đặc biệt là đất hiếm. Ông Trump nói rằng Greenland quan trọng với chương trình phòng thủ tên lửa Vòm Vàng của Mỹ.

Đan Mạch nhấn mạnh rằng Mỹ có thể tăng cường các căn cứ của họ ở Greenland, vì hai bên đã ký hiệp ước năm 1951, trao cho Washington quyền thiết lập các căn cứ quân sự ở đó với sự đồng ý của Đan Mạch và Greenland.

