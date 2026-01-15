Lại sập cần cẩu gây chết người ở Thái Lan

TPO - Một chiếc cần cẩu đã đổ sập ở Thái Lan ngày 15/1, đè bẹp hai chiếc xe và khiến hai người thiệt mạng. Vụ việc xảy ra chỉ một ngày sau khi Thái Lan ghi nhận một vụ sập cần cẩu khác khiến gần 100 người thương vong.

Vụ việc mới nhất xảy ra ở tỉnh Samut Sakhon gần thủ đô Bangkok. Cảnh sát trưởng địa phương - ông Sitthiporn Kasi - cho biết, một chiếc cần cẩu tham gia xây dựng đường cao tốc trên cao đã bất ngờ đổ sập, đè trúng hai chiếc xe.

Ít nhất hai người đã thiệt mạng và năm người khác bị thương trong vụ việc.

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Reuters)

(Ảnh: Reuters)

Đây là vụ sập cần cẩu thứ hai liên tiếp mà Thái Lan ghi nhận trong vòng hai ngày.

Trước đó ngày 14/1, một đoàn tàu khi đi qua tỉnh Nakhon Ratchasima (đông bắc Thái Lan) đã bị cần cẩu đổ trúng. Ít nhất 32 hành khách trên tàu đã thiệt mạng và 66 người khác bị thương. Cuộc điều tra về nguyên nhân vụ việc hiện đang được tiến hành.