Mỹ đình chỉ xử lý visa định cư với công dân 75 quốc gia

TPO - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đình chỉ xử lý visa (thị thực) định cư đối với công dân từ 75 quốc gia, trong khuôn khổ chiến dịch siết chặt nhập cư đang được đẩy mạnh.

Đám đông biểu tình trước cơ quan lập pháp bang Minnesota ngày 14/1, để phản đối vụ người của ICE bắn chết cô gái Renee Good. (Ảnh: AP)

Ngày 14/1, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết quyết định tạm dừng sẽ có hiệu lực từ ngày 21/1. Người nộp đơn từ các khu vực Mỹ Latin, Balkan, Nam Á, châu Phi, Trung Đông và Caribe sẽ bị ảnh hưởng.

“Bộ Ngoại giao sẽ sử dụng thẩm quyền lâu nay của mình để xác định những người nhập cư không đủ điều kiện, có thể trở thành gánh nặng xã hội đối với nước Mỹ và lợi dụng sự hào phóng của người dân Mỹ”, ông Tommy Pigott, Phó phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao, cho biết.

“Việc xử lý visa định cư từ 75 quốc gia này sẽ tạm dừng trong khi Bộ Ngoại giao đánh giá lại thủ tục nhằm ngăn chặn việc cho phép nhập cảnh đối với những công dân nước ngoài có thể hưởng trợ cấp và phúc lợi công”, ông nói thêm.

Quyết định này không ảnh hưởng đến thị thực du lịch Mỹ, điều đang đang được chú ý khi Mỹ chuẩn bị đăng cai World Cup 2026 và Olympic 2028.

Tháng 11/2025, Bộ Ngoại giao Mỹ ra chỉ thị yêu cầu các nhà ngoại giao đảm bảo người xin thị thực có khả năng tự chủ tài chính và không có nguy cơ phụ thuộc vào trợ cấp chính phủ trong thời gian ở Mỹ, Reuters đưa tin.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào tháng 1/2025, Tổng thống Trump quyết liệt siết chặt nhập cư trên diện rộng. Lực lượng liên bang được điều tới các thành phố lớn của Mỹ để bắt giữ người nhập cư, làm bùng phát các cuộc đụng độ bạo lực với cả người nhập cư lẫn công dân Mỹ.

Trong quá trình tranh cử, ông Trump cam kết sẽ ngăn chặn nhập cư trái phép, nhưng chính quyền của ông hiện nay cũng siết cả nhập cư hợp pháp, như áp đặt mức phí mới rất cao với những người xin thị thực H-1B.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã thu hồi hơn 100.000 thị thực kể từ khi ông Trump nhậm chức. Chính quyền cũng áp dụng quy định chặt chẽ hơn, bao gồm rà soát mạng xã hội và mở rộng kiểm tra an ninh.