Tình trạng hỗn loạn sau khi Mỹ tăng phí visa H-1B

TPO - Hoảng loạn, hoang mang và giận dữ là tâm trạng của rất nhiều người có thị thực (visa) H-1B từ Ấn Độ và Trung Quốc, khi họ buộc phải hủy bỏ kế hoạch du lịch và vội vã trở lại Mỹ vì quy định mới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh về chương trình nhập cư thẻ vàng tại Nhà Trắng ngày 19/9. (Ảnh: Getty)

Các công ty công nghệ và ngân hàng đã gửi thông báo khẩn cấp tới nhân viên, khuyến cáo họ quay lại làm việc trước thời hạn 12:01 sáng ngày 21/9 và yêu cầu họ không rời khỏi nước Mỹ.

Giữa lúc hỗn loạn, ngày 20/9, một quan chức Nhà Trắng giải thích rằng quy định mới chỉ áp dụng với những người mới nộp đơn mới chứ không áp dụng với người đã có thị thực hoặc những người đang xin gia hạn.

Tuyên bố của Tổng thống Donald Trump cách đó 1 ngày đã gây báo động ở Thung lũng Silicon.

Lo sợ sẽ không được phép quay lại Mỹ sau khi quy định mới có hiệu lực, một số công dân Ấn Độ tại sân bay San Francisco cho biết đã từ bỏ kỳ nghỉ của mình.

“Chúng tôi buộc phải lựa chọn giữa gia đình và công việc”, một kỹ sư đang làm việc tại công ty công nghệ lớn nói về chuyến bay mà anh và vợ buộc phải huỷ bỏ hôm 19/9.

Chuyến bay bị hoãn hơn 3 tiếng đồng hồ sau khi một số hành khách Ấn Độ nhận được tin tức về quy định mới hoặc thông báo từ công ty của họ yêu cầu xuống máy bay. Ít nhất 5 hành khách cuối cùng đã được phép rời khỏi máy bay.

Một đoạn video về sự việc đang lan truyền trên mạng xã hội, cho thấy một vài người rời khỏi máy bay.

Vợ của kỹ sư này cũng có thị thực H-1B, định về Ấn Độ để thăm mẹ đang ốm nhưng phải huỷ kế hoạch. “Thật bi thảm. Chúng tôi đã xây dựng cuộc sống ở đây”, anh nói.

Trên mạng xã hội RedNote của Trung Quốc, những người có thị thực H-1B đã chia sẻ trải nghiệm của họ về việc vội vàng quay lại Mỹ, trong đó có những người vừa mới đáp xuống sân bay Trung Quốc hoặc quốc gia khác.

Một số người có cảm giác hoảng loạn giống như hồi đại dịch COVID-19, khi phải gấp rút bay về Mỹ trước khi lệnh cấm nhập cảnh có hiệu lực.

"Cảm xúc của tôi là sự pha trộn giữa thất vọng, buồn bã và bực bội", một phụ nữ chia sẻ trong bài đăng.

Người phụ nữ cho biết đã lên chuyến bay của United Airlines từ New York đến Paris. Cô xin xuống máy bay khi máy bay bắt đầu lăn bánh, cuối cùng cơ trưởng cũng đồng ý quay lại cổng để cô xuống.

Cô đã huỷ kế hoạch đi Pháp, hủy kế hoạch với bạn bè sau khi nhận được thư từ luật sư của công ty yêu cầu nhân viên ở nước ngoài trở về Mỹ.

Microsoft, Amazon, Alphabet và Goldman Sachs nằm trong số những công ty đã gửi email khẩn cấp cho nhân viên để khuyến cáo về quy định mới.

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 1, Tổng thống Trump triển khai chương trình hạn chế nhập cư, bao gồm một số hình thức nhập cư hợp pháp.

Trong quy định mới nhất, chính quyền Mỹ cho biết sẽ yêu cầu các công ty trả 100.000 USD mỗi năm cho visa lao động H-1B.

Đây là sự thay đổi hoàn toàn về lập trường của nhà lãnh đạo Mỹ. Trước đây, ông Trump ủng hộ tỷ phú Elon Musk trong cuộc tranh luận công khai về visa H-1B, nói rằng ông hoàn toàn ủng hộ chương trình dành cho nhân lực công nghệ nước ngoài dù một số người ủng hộ ông phản đối.

Những quan chức chính quyền Tổng thống Trump cho rằng thị thực này khiến các công ty giảm lương và hạn chế việc làm cho người Mỹ. Ngược lại, những người ủng hộ visa H-1B tin rằng chương trình này mang lại nguồn lao động tay nghề cao, giúp lấp đầy khoảng trống nhân tài và giúp các công ty duy trì khả năng cạnh tranh.

Thay đổi trong chớp mắt

Chỉ vài giờ sau tuyên bố của ông Trump, mạng xã hội tràn ngập tranh luận về phạm vi của sắc lệnh và sự thất vọng về quyết định mà nhiều người cho là sẽ giảm sức hấp dẫn của nước Mỹ.

Một người dùng ẩn danh trên RedNote cho biết cuộc sống của họ giống như "nô lệ H-1B". Người này đã cắt ngắn kỳ nghỉ ở Tokyo để vội vã trở về Mỹ, mô tả đây là "một cuộc trở lại Mỹ theo kiểu Fast & Furious ngoài đời thực".

Ngày 19/9, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick cho biết các công ty sẽ phải trả 100.000 USD mỗi năm cho visa lao động H-1B.

Tuy nhiên, người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt xác nhận trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 20/9, rằng đây không phải là khoản phí thường niên, mà là khoản phí một lần áp dụng cho mỗi đơn xin.

Theo dữ liệu của Chính phủ Mỹ, Ấn Độ là nước hưởng lợi nhiều nhất từ ​​chương trình visa H-1B năm 2023, chiếm 71% số người được chấp thuận, trong khi Trung Quốc đứng thứ hai với 11,7%.

Giữa những bối rối, Rohan Singh, một kỹ sư đang làm việc tại Bắc Carolina, đã hủy bỏ kế hoạch về thăm Ấn Độ. "Những người sở hữu visa H-1B đang hoảng loạn vì chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra", người đàn ông 30 tuổi cho biết.

Một kỹ sư của Nvidia đã sống ở Mỹ 10 năm cho biết khi đang có mặt ở sân bay San Francisco rằng anh đang đi nghỉ ở Nhật Bản cùng vợ và con nhỏ thì phải vội vã đổi lịch chuyến bay.

"Cảm giác thật kỳ lạ. Mọi thứ thay đổi chỉ trong chớp mắt", anh nói.