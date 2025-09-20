Chiêu ‘tấn công quyến rũ’ của Thủ tướng Anh vấp đá tảng

TPO - Phía sau sự hào nhoáng trong chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Vương quốc Anh tuần này, cuộc xung đột Ukraine thử thách kỹ năng khéo léo của Thủ tướng Keir Starmer trong việc thuyết phục nhà lãnh đạo Mỹ.

Thủ tướng Anh Keir Starmer và Phu nhân đón Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phu nhân tại dinh thự riêng. (Ảnh: AP)

Khi chuyến thăm của ông Trump kết thúc ngày 18/9, vẫn chưa rõ liệu quốc yến xa hoa cũng như phát biểu tinh tế của Vua Charles III và những lời thúc giục liên tục về vai trò của Mỹ trong việc bảo vệ châu Âu có đạt được mục tiêu hay không.

Tổng thống Trump hầu như không thể hiện dấu hiệu nào cho thấy ông sẵn sàng gia tăng áp lực với Nga một cách nhanh chóng, dù ông nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã "làm tôi thất vọng". Ông cũng nhắc lại quan điểm rằng châu Âu phải hành động trước.

"Tôi sẵn sàng làm những việc khác, nhưng không phải khi những người mà tôi đang chiến đấu vì họ vẫn mua dầu từ Nga. Nếu giá dầu giảm, rất đơn giản, Nga sẽ phải nhượng bộ”, ông nói.

Đó không hẳn là những lời mà nhiều nước châu Âu chờ đợi. Chủ đề này, cùng với cuộc xung đột ở Dải Gaza, là trọng tâm cuộc họp của ông Trump với Thủ tướng Keir Starmer. Nhà lãnh đạo Anh đã cố gắng nhưng vẫn chưa thể thuyết phục tổng thống Mỹ có lập trường cứng rắn hơn với Mátxcơva.

Tại Chequers - dinh thự nông thôn của Thủ tướng Starmer ở Buckinghamshire, hai nhà lãnh đạo cùng xem các hiện vật từ kho lưu trữ Winston Churchill, như một lời nhắc nhở tinh tế của nhà lãnh đạo Anh về vai trò của Mỹ ở châu Âu thời chiến tranh.

Phát biểu cùng ông Trump tại cuộc họp báo chung, ông Starmer tiếp tục thúc giục nhà lãnh đạo Mỹ cần có những biện pháp chặt chẽ hơn và nhấn mạnh rằng ông Trump là người có thể tạo ra tác động lớn nhất.

"Chúng ta phải gây thêm áp lực lên Tổng thống Putin. Và chỉ khi Tổng thống Trump gây áp lực lên ông Putin thì ông ấy mới thực sự nhượng bộ. Vì vậy, chúng ta phải tăng áp lực đó", Thủ tướng Anh nói.

Trước khi ông Trump thực hiện chuyến thăm, một số quan chức châu Âu hy vọng cuộc “tấn công quyến rũ” của Hoàng gia Anh có thể khiến nhà lãnh đạo Mỹ nghĩ lại về vai trò lâu dài của Mỹ đối với an ninh châu Âu, và có một góc nhìn mới về mong muốn của châu lục trong vấn đề Ukraine.

Một số người còn diễn giải chiếc váy Carolina Herrera màu hoa hướng dương mà Đệ nhất phu nhân Melania Trump diện tại tiệc chiêu đãi ngày 17/9 kết hợp với trang phục màu xanh của Nữ hoàng Camilla gợi nhớ đến màu quốc kỳ Ukraine, như một sự ủng hộ ngầm dành cho quốc gia này.

Tại bữa tiệc, Thái tử Charles thoáng nhắc đến Ukraine, dù nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ gây ấn tượng.

Việc Hoàng tử Charles đề cập đến cuộc xung đột không phải ngẫu nhiên, và chắc chắn có sự tham gia của Chính phủ Anh.

Ngày 18/9, Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky cảm ơn Thái tử Charles vì ​​"sự ủng hộ kiên định" dành cho Ukraine.

Trong khi đó, ông Trump dường như chưa lay chuyển về vấn đề Ukraine và Dải Gaza.

Một ngày sau khi cụng ly với Thái tử Charles, nhà lãnh đạo Mỹ tỏ ra khá thất vọng vì mối quan hệ lâu dài của ông với Tổng thống Putin cho đến nay vẫn chưa thể giúp chấm dứt cuộc xung đột.

"Ông ấy (Tổng thống Putin) đã làm tôi thất vọng. Ông ấy thực sự đã làm tôi thất vọng. Chúng ta sẽ chờ xem kết quả ra sao. Tôi từng nghĩ đó là vấn đề dễ nhất trong số các vấn đề", ông Trump nói.