Hoàng gia Anh chuẩn bị đón Tổng thống Mỹ Trump bằng nghi lễ cầu kỳ

TPO - Nhân viên lâu đài Windsor đang chuẩn bị chiếc bàn gỗ gụ dài 50m. Người trông ngựa đệm móng guốc cho những chú ngựa sẽ kéo xe hoàng gia. Và đội cảnh vệ đang tập luyện để đảm bảo mọi bước đi chính xác.

Thái tử Charles chúc rượu Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến thăm cấp Nhà nước năm 2019. (Ảnh: AP)

Tổng thống Trump duyệt đội danh dự trong lễ đón tại lâu đài Windsor năm 2018. (Ảnh: AP)

Trong các hội trường và khuôn viên của lâu đài gần 1.000 năm tuổi ở phía tây London, hàng trăm người đang làm việc để đảm bảo Vua Charles III chủ trì buổi lễ chỉn chu nhất có thể khi ông chào đón Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến thăm cấp nhà nước lần thứ hai và mang tính lịch sử đến Vương quốc Anh trong tuần này.

Chuyến thăm – nổi bật với những chiếc vương miện lấp lánh, ban nhạc thổi kèn đồng và quốc yến xa hoa được phục vụ trên bộ đồ ăn bằng bạc 200 tuổi - là dịp phô trương sự hào hoa không giống ở đâu. Những điều đó giúp củng cố mối quan hệ với một trong những người quyền lực nhất thế giới, vào thời điểm đang có nhiều xáo trộn trong mối quan hệ thương mại và an ninh lâu đời.

Ba thế kỷ sau khi các vị vua và nữ hoàng của Anh từ bỏ quyền lực chính trị và chỉ đóng vai trò nguyên thủ quốc gia, Hoàng gia Anh vẫn có sức mạnh mềm đáng kể, và Chính phủ Anh có thể tranh thủ sức mạnh này để biệt đãi bạn bè hoặc đồng minh.

Các chuyến thăm cấp nhà nước là nghi lễ cấp cao nhất của chế độ quân chủ, vì vậy nhiều lãnh đạo thế giới mong muốn nhận được sự đón tiếp trọng thị nhất của hoàng gia.

Trong 7 thập kỷ trên ngai vàng, cố Nữ hoàng Elizabeth II đã đón tiếp nhiều nhà lãnh đạo khác nhau, trong đó có cả các lãnh đạo độc tài. Hoàng gia Anh đã đón 4 tổng thống Mỹ gần đây nhất, dù không phải tất cả đều là những chuyến thăm nhà nước toàn diện.

Theo ông Martin Farr, một chuyên gia về lịch sử hiện đại của Anh tại Đại học Newcastle, dù khó định lượng tác động của sức mạnh mềm, nhưng nó góp phần làm tăng sự tin tưởng vào tình bạn, khiến đối tác cởi mở hơn với những mong muốn của bạn.

Sáu năm trước, Anh tìm kiếm sự ủng hộ của ông Trump khi chuẩn bị rời khỏi Liên minh châu Âu. Lần này, London đang vận động ông chủ Nhà Trắng để nhận các điều khoản thương mại thuận lợi và hỗ trợ đối phó với Nga.

Chỉ 5 tuần sau khi ông Trump trở lại Nhà Trắng, Thủ tướng Keir Starmer đã vội vã tới Washington và chuyển lời của Vua Charles mời ông thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước lần thứ hai.

Ngoài ông Trump, chưa có bất kỳ nhà lãnh đạo thế giới nào có vinh dự hai lần thăm cấp nhà nước đến Anh, và ông đã khoe lá thư mà đích thân nhà vua gửi tới ông.

Khi chào đón Tổng thống Trump và Phu nhân, Vua Charles và Nữ hoàng Camilla sẽ đi cùng họ trên một chuyến xe ngựa qua lâu đài Windsor, sau đó trở lại trên con đường mà lực lượng cảnh vệ đứng xếp hàng chào đón.

Bên trong những bức tường được xây dựng từ năm 1070, ban nhạc cử hành quốc ca của cả hai quốc gia trước khi Vua Charles và Tổng thống Trump duyệt đội danh dự trong những chiếc áo màu đỏ tươi và đội mũ da gấu. Hàng trăm thành viên lực lượng cảnh vệ sẽ tham gia lễ đón.

Sau lễ đón, Tổng thống Trump và Phu nhân sẽ xem triển lãm các tài liệu và tác phẩm nghệ thuật được kết hợp để làm nổi bật lịch sử chung của Anh và Mỹ. Trung tâm của chuyến thăm sẽ là quốc yến vào tối 17/9, nơi các vị khách ăn vận sang trọng cùng thưởng thức rượu và đồ ăn trong ánh sáng lấp lánh.