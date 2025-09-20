Mỹ lại tung đòn chí tử vào tàu bị cáo buộc chở ma tuý

TPO - Tổng thống Donald Trump cho biết lực lượng Mỹ vừa tấn công con tàu mà ông cho là đang chở ma túy trong khu vực do Bộ Tư lệnh miền Nam nước Mỹ phụ trách.

Hình ảnh con tàu bị Mỹ tấn công trong video được ông Trump đăng tải.

Đây là cuộc tấn công lần thứ 3 nhằm vào các tàu bị cáo buộc vận chuyển ma túy, trong bối cảnh Mỹ đang tăng cường lực lượng quân sự ở Nam Mỹ.

Năm máy bay F-35 vừa đáp xuống Puerto Rico, sau khi chính quyền Tổng thống Trump điều động 10 máy bay chiến đấu tàng hình tham gia một cuộc tập trận.

Trong bài đăng trên Truth Social ngày 19/9, ông Trump cho biết Lầu Năm Góc đã thực hiện cuộc tấn công theo lệnh của ông, tiêu diệt "3 tên khủng bố buôn ma túy trên tàu".

"Tình báo xác nhận con tàu buôn bán ma túy bất hợp pháp và đang di chuyển dọc theo tuyến đường buôn bán ma túy để đưa ma tuý đến đầu độc người Mỹ", ông viết.

Bộ Tư lệnh miền Nam nước Mỹ (SOUTHCOM) là bộ chỉ huy tác chiến thuộc quân đội Mỹ, phụ trách khu vực bao gồm 31 quốc gia trải dài từ Nam Mỹ, Trung Mỹ đến Caribe.

Ông Trump không đưa ra bằng chứng nhưng đã đăng đoạn video dài 1 phút từ trên không, cho thấy 2 video quay 1 con tàu đang di chuyển trên mặt nước.

Đến khoảng giữa đoạn video, con tàu dường như bị trúng ít nhất 1 quả đạn pháo rồi phát nổ. Đoạn video kết thúc với hình ảnh con tàu bốc cháy.

Ông Trump không nói rõ con tàu khởi hành từ đâu hoặc vụ tấn công diễn ra cụ thể ở vị trí nào.

Ngoài F-35 còn có ít nhất 7 tàu chiến Mỹ hiện diện ở khu vực, cùng với 1 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Trước đó, quân đội Mỹ đã thực hiện cuộc tấn công con tàu bị cho là thuộc về băng đảng ma túy Venezuela đang trên đường đến Mỹ.

Chính quyền Tổng thống Trump cung cấp rất ít thông tin về 2 cuộc tấn công đầu tiên. Nhà lãnh đạo Mỹ chỉ cho biết cuộc không kích đầu tiên diễn ra ngày 2/9, nhắm vào con tàu mà Mỹ cho là thuộc về băng đảng Tren de Aragua.

Trong khi đó, Chính phủ Venezuela khẳng định không có người nào thiệt mạng trong cuộc không kích đầu tiên là thành viên của Tren de Aragua.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro nhiều lần cáo buộc Mỹ đang tìm cách lật đổ ông. Tháng trước, Washington tăng gấp đôi tiền thưởng cho người nào cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ ông Maduro, lên tới 50 triệu USD, cáo buộc ông liên quan đến các nhóm tội phạm và buôn bán ma túy, điều mà ông Maduro phủ nhận.

Đầu tháng này, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth nói với các thủy thủ và lính thủy đánh bộ trên con tàu chiến ngoài khơi Puerto Rico, rằng họ không được triển khai đến vùng Caribe để huấn luyện, mà là đang ra "tiền tuyến" để thực hiện nhiệm vụ chống ma túy quan trọng.