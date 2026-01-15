Đan Mạch rục rịch đưa thêm quân đến đảo Greenland

TPO - Đan Mạch đã bắt đầu triển khai lực lượng đến Greenland trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Mỹ liên quan đến hòn đảo này.

Theo đài truyền hình DR của Đan Mạch, Copenhagen đã cử một bộ chỉ huy tiền phương đến đảo Greenland để chuẩn bị hậu cần và cơ sở hạ tầng, trước khi một nhóm quân lớn hơn của Đan Mạch dự kiến được điều động. Nhóm này có thể sẽ được hỗ trợ bởi lực lượng từ một số quốc gia châu Âu khác.

Trong khi chính quyền Đan Mạch vẫn chưa lên tiếng xác nhận, thì báo cáo này đã được đảng cánh tả Enhedslisten hoan nghênh.

“Đây là điều chúng tôi đã yêu cầu trong tuần qua. Đó là một bước đi khôn ngoan. Và tôi hiểu rằng quân đội từ các nước châu Âu khác cũng đang trên đường đến Greenland. Đó là tín hiệu đúng đắn gửi đến bất kỳ cường quốc nào có thể nảy sinh ý định với Greenland”, người phát ngôn của đảng này nói với DR.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ mong muốn sáp nhập Greenland ngay sau khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai, và tiếp tục thúc đẩy việc này trong những tuần gần đây.

Phát biểu hôm 14/1, Tổng thống Trump giải thích rằng đảo Greenland rất quan trọng để tạo ra hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Vàng. Ngoài ra, việc kiểm soát Greenland cũng sẽ làm cho Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) “mạnh mẽ và hiệu quả hơn nhiều”.

Copenhagen đã ra tín hiệu sẵn sàng tăng cường hợp tác với Mỹ trong khuôn khổ NATO thay vì nhượng lại hòn đảo, chỉ ra rằng người dân Greenland đã bỏ phiếu vào năm 2008 để duy trì quy chế tự trị thuộc Đan Mạch.