Tổng thống Mỹ Trump nghi ngờ khả năng của thái tử lưu vong Iran

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa nói rằng nhân vật đối lập Iran Reza Pahlavi “dường như rất tử tế”, nhưng bày tỏ hoài nghi ông có thể tập hợp ủng hộ trong nước.

Bức ảnh của thái tử lưu vong Iran Reza Pahlavi trong cuộc biểu tình ở Romania, ngày 14/1. (Ảnh: AP)

Tổng thống Trump nhiều lần đe dọa sẽ can thiệp để ủng hộ người biểu tình ở Iran. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với Reuters ngày 14/1, ông tỏ ra dè dặt với việc ủng hộ ông Pahlavi - con trai của cố Quốc vương Iran, người bị lật đổ trong cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979.

“Ông ấy dường như rất tử tế, nhưng tôi không biết ông ấy sẽ được đón nhận như thế nào trong chính đất nước của mình. Và chúng tôi thực sự chưa đến thời điểm đó. Tôi không biết liệu đất nước của ông ấy có chấp nhận sự lãnh đạo của ông ấy hay không, và nếu họ chấp nhận thì với tôi cũng không sao”, Tổng thống Trump nói.

Ông Pahlavi, 65 tuổi, hiện sống tại Mỹ. Ông sống ở nước ngoài từ trước khi cha ông bị lật đổ trong Cách mạng Hồi giáo năm 1979 và trở thành một tiếng nói nổi bật trong làn sóng biểu tình ở Iran hiện nay.

Lực lượng đối lập Iran đang bị chia rẽ giữa nhiều nhóm và khuynh hướng ý thức hệ khác nhau, trong đó phe quân chủ ủng hộ ông Pahlavi.

Trong cuộc phỏng vấn, nhà lãnh đạo Mỹ còn nói về nhiều vấn đề nóng khác. Ông hạ thấp kỳ vọng của đảng Cộng hòa về cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11, cho rằng đảng cầm quyền thường mất ghế sau 2 năm bầu cử.

“Khi bạn thắng cử tổng thống, bạn không thắng được bầu cử giữa nhiệm kỳ. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ”, ông nói.

Trong bối cảnh đang gặp khó khăn với nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine, Tổng thống Trump cho rằng Tổng thống Volodymir Zelensky là “trở ngại chính” trong việc kết thúc cuộc xung đột đã kéo dài 4 năm.

Tổng thống Trump nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin “đã sẵn sàng tiến tới thỏa thuận”. Khi được hỏi điều gì đang cản trở tiến trình, ông Trump trả lời ngắn gọn: “Zelensky”.

“Chúng ta phải khiến Tổng thống Zelensky đồng thuận”, ông nói.

Ông Trump bác bỏ việc các nghị sĩ Cộng hòa tại Thượng viện tuyên bố sẽ chặn đề cử của ông vào Cục Dự trữ liên bang (Fed), vì lo ngại Bộ Tư pháp can thiệp vào tính độc lập truyền thống của ngân hàng trung ương thông qua cuộc điều tra Chủ tịch Fed Jerome Powell.

“Tôi không quan tâm. Không có gì để nói cả. Họ nên trung thành”, ông nói về các nghị sĩ cùng đảng.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng bác bỏ chỉ trích của Giám đốc điều hành JPMorgan Jamie Dimon, người cho rằng việc ông Trump can thiệp vào Fed có thể khiến lạm phát tăng vọt.

“Tôi không quan tâm ông ta nói gì”, ông Trump nói.

Dự kiến, Tổng thống Trump sẽ tiếp lãnh đạo đối lập Venezuela Maria Corina Machado tại Nhà Trắng trong ngày 15/1. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của họ kể từ khi lực lượng Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro và đưa về Mỹ để xét xử.

“Bà ấy là người phụ nữ rất tử tế. Tôi đã thấy bà ấy trên truyền hình. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ chỉ trao đổi những vấn đề cơ bản”, ông Trump nói về bà Machado.

Tổng thống Trump cũng ca ngợi quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez, cho biết ông đã có một “cuộc trao đổi rất thú vị” với bà Rodriguez vào đầu ngày 14/1 và nhận xét rằng “bà ấy rất dễ làm việc”.

Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Trump liên tục ca ngợi sức mạnh của nền kinh tế Mỹ, bất chấp những lo ngại của người dân về giá cả. Ông cho biết sẽ mang thông điệp này tới Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, vào tuần tới, nơi ông sẽ nhấn mạnh “nền kinh tế của chúng ta tuyệt vời ra sao, số liệu việc làm mạnh mẽ thế nào, và chúng ta đang làm tốt đến mức nào”.