Xã hội

Google News

Trao Vườn rau xanh trị giá 250 triệu đồng tặng đảo Trường Sa Lớn

Hà Thu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 8/12 tại Cam Ranh, đoàn công tác của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, và Câu lạc bộ Hoàng Sa - Trường Sa tại Ba Lan đã tới thăm và làm việc với Lữ đoàn 146, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân. Tại đây, Câu lạc bộ Hoàng Sa - Trường Sa tại Ba Lan đã trao Vườn rau xanh tặng đảo Trường Sa Lớn (trị giá 250 triệu đồng) - dự án do Câu lạc bộ Hoàng Sa - Trường Sa tại Ba Lan đề xuất, vận động.

img-6335.jpg
Đoàn dâng hương tại Đài tưởng niệm chiến sỹ Gạc Ma.

Phát biểu tại chương trình, bà Phạm Thị Kim Hoa - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, bày tỏ xúc động và trân trọng tình cảm của cộng đồng người Việt tại Ba Lan, đặc biệt là các thành viên Câu lạc bộ Hoàng Sa - Trường Sa, luôn hướng về biển đảo quê hương bằng những hành động thiết thực.

img-6338.jpg
Trao dự án Vườn rau xanh trị giá 250 triệu đồng tặng đảo Trường Sa Lớn

Ý tưởng xây dựng vườn rau xanh được hình thành sau chuyến thăm Trường Sa và Nhà giàn DK-I của đoàn kiều bào tháng 4/2025. Từ những trăn trở về đời sống của quân và dân trên đảo, câu lạc bộ đã chủ động đề xuất và vận động cộng đồng quyên góp để hỗ trợ cải thiện điều kiện sinh hoạt, tăng cường tự chủ lương thực tại Trường Sa. Đây không chỉ là đóng góp vật chất mà còn là minh chứng cho tình đoàn kết dân tộc và tấm lòng của kiều bào với tiền tuyến biển đảo.

img-6337.jpg

Đoàn tặng quà các em trường Tiểu học CCQS Cam Ranh

Bà Cao Hồng Vinh - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hoàng Sa - Trường Sa tại Ba Lan, chia sẻ xúc động khi được thay mặt cộng đồng kiều bào tại Ba Lan gửi tặng món quà ý nghĩa đến Trường Sa. Bà khẳng định: “Chúng tôi - những người con xa Tổ quốc, luôn mang trong tim hình ảnh thiêng liêng của biển đảo quê hương. Sau những chuyến thăm Trường Sa, chúng tôi càng hiểu rõ sự gian khó và ý chí kiên cường của các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo. Việc ủng hộ vườn rau xanh không chỉ nhằm cải thiện đời sống, mà còn gửi gắm mong muốn được đồng hành lâu dài với Trường Sa.

Mỗi luống rau, mỗi mảng xanh mọc lên trên đảo sẽ là một lời nhắn gửi của kiều bào Ba Lan rằng: Trường Sa luôn trong trái tim chúng tôi. Vườn rau đầu tiên của dự án sẽ triển khai trong thời gian tới tại đảo Trường Sa và dự kiến khánh thành nhân dịp đoàn kiều bào thăm Trường Sa năm 2026".

img-6336.jpg
Đoàn tặng quà các em học sinh trường Mầm non Căn cứ quân sự Cam Ranh

Thay mặt Lữ đoàn 146, Thượng tá Nguyễn Văn Tạo - Phó Chính ủy Lữ đoàn 146, trân trọng cảm ơn tình cảm của kiều bào Ba Lan nói riêng và cộng đồng người Việt ở nước ngoài nói chung. Ông nhấn mạnh: “Với cán bộ, chiến sĩ Trường Sa, mỗi sự hỗ trợ, mỗi tấm lòng của đồng bào trong và ngoài nước đều là động lực lớn giúp chúng tôi vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió. Dự án vườn rau xanh không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là biểu tượng của sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, của 'hậu phương xa' luôn hướng về 'tiền tuyến biển đảo'. Chúng tôi cam kết sử dụng nguồn hỗ trợ đúng mục đích, bảo đảm triển khai hiệu quả, để những vườn rau kiều bào gửi gắm sớm xanh tốt trên đảo”.

Chương trình được xem là dấu mốc tiếp nối chuỗi hoạt động của Câu lạc bộ Hoàng Sa - Trường Sa tại Ba Lan, tập thể đã có nhiều đóng góp ủng hộ cũng như tổ chức các Hội thảo về Biển Đông và triển lãm ảnh nhằm lan tỏatình yêu biển đảo tới cộng đồng người Việt ở châu Âu.

Cũng nhân dịp này, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Câu lạc bộ Hoàng Sa - Trường Sa tại Ba Lan và Ban liên lạc người Việt châu Âu “Vì biển, đảo Việt Nam” đã có hoạt động tri ân các anh hùng liệt sỹ, dâng hương tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, đồng thời đến thăm, tặng quà cho trường Mầm non, Tiểu học tại Cam Ranh và 26 suất học bổng dành cho các em học sinh có thành tích học tập xuất sắc, có hoàn cảnh khó khăn. Tổng trị giá 40 triệu đồng.

Hà Thu
Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài
#Căn cứ quân sự Cam Ranh #Đài tưởng niệm chiến sỹ Gạc Ma #CLB Hoàng Sa-Trường Sa tại Ba Lan #Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài #Lữ đoàn 146

