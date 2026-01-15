Bộ Công an ra mắt Trung tâm thông tin chỉ huy kết nối Hệ thống truyền tin, báo sự cố PCCC

Theo Bộ Công an, trong 5 năm gần đây, tình hình cháy, nổ tại Việt Nam có xu hướng diễn biến rất phức tạp, là thách thức lớn đối với công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Cả nước ghi nhận 13.200 vụ cháy, trung bình hơn 2.600 vụ mỗi năm. Số người thiệt mạng trong giai đoạn này lên tới 482 người, cùng 460 người bị thương, và tổn thất tài sản ước tính vượt 2.000 tỷ đồng.

Đáng báo động, khoảng 70% các vụ cháy có thiệt hại về người xảy ra vào ban đêm, lúc người dân đang ngủ, khiến việc phát hiện và báo tin đến lực lượng PCCC bị chậm trễ. Chính sự chậm trễ này, khiến các vụ cháy vượt quá "5 phút vàng" – khoảng thời gian quyết định trong chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Do vậy, khi lực lượng PCCC đến nơi, nhiều đám cháy đã phát triển mạnh, lan rộng khiến công tác khống chế gặp khó khăn, hiệu quả cứu nạn và cứu tài sản giảm rõ rệt.

Chính từ thách thức đó, yêu cầu cấp bách đặt ra không còn là “báo cháy nhanh hơn”, mà phải là “báo cháy chủ động – chính xác – liên tục 24/7”, không phụ thuộc vào yếu tố con người.

Các đại biểu bấm nút ra mắt Trung tâm thông tin chỉ huy kết nối Hệ thống truyền tin, báo sự cố PCCC, ứng dụng "Báo cháy 114".

Bộ Công an cho biết, đến nay, 37 Trung tâm Thông tin Chỉ huy đã đi vào vận hành, cùng 437 trạm giám sát và tiếp nhận thông tin Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực. Hệ thống đã hoàn thành việc tiếp nhận và chuẩn hóa dữ liệu của 100% cơ sở thuộc diện quản lý PCCC, gần 900.000 cơ sở, với hơn 200 trường thông tin của mỗi cơ sở. Đồng thời, 100% nguồn lực như lực lượng, phương tiện, trụ nước, họng nước, hồ chứa, điểm dân cư trọng điểm cũng đã được số hóa và tích hợp lên bản đồ số tác chiến.

Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh - Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH cho biết, bối cảnh hiện nay đặt ra cho công tác PCCC và CNCH những yêu cầu rất cao. Tình hình cháy, nổ, sự cố, tai nạn vẫn còn diễn biến phức tạp; quá trình đô thị hóa, phát triển hạ tầng, công trình cao tầng, khu công nghiệp, khu dân cư tập trung ngày càng gia tăng; hạ tầng giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy ở nhiều nơi còn hạn chế.

Để triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch của Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh đề nghị các đơn vị Công an các tỉnh, thành phố phải coi việc xây dựng, vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu về PCCC, CNCH và truyền tin báo cháy là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn 2026–2027.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến - Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, Thượng tướng Lê Văn Tuyến - Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá, đây là sự kiện quan trọng đánh dấu mốc chuyển đổi từ mô hình chỉ huy và chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ truyền thống sang mô hình chỉ huy tiếp nhận thông tin, điều động lực lượng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ bằng hệ thống công nghệ dữ liệu theo thời gian thực.

Theo ông, đây cũng là bước tiến quan trọng trong chiến lược hiện đại hóa lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, chuyển từ quản lý thủ công sang quản trị dữ liệu số, từ phản ứng thụ động sang chủ động, nhanh chóng và hiệu quả để tiếp tục hoàn thiện, vận hành hệ thống thông suốt, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đồng bộ, chính xác, đầy đủ, thông suốt, kịp thời.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến đề nghị Cục Cảnh sát PCCC&CNCH với vai trò cơ quan thường trực, nòng cốt trong lĩnh vực PCCC&CNCH chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan khẩn trương hoàn thiện hệ thống, bảo đảm ổn định, an toàn, đồng bộ, dễ mở rộng, thuận lợi trong kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành và địa phương.