Phát hiện 'ruộng' cần sa giữa rừng sâu ở Lâm Đồng

TPO - Qua nắm bắt tình hình, Công an xã Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện một người đàn ông trồng hơn 760 cây cần sa giữa rừng sâu.

Ngày 15/1, Công an xã Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Đăng Phương (33 tuổi, trú xã Tuy Đức) để điều tra về hành vi trồng cây cần sa trái phép.

Công an thu giữ tổng cộng 763 cây cần sa đang sinh trưởng tốt. Ảnh: CACC.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Quảng Trực phát hiện dấu hiệu nghi vấn tại lô 45, khoảnh 5, Tiểu khu 1488 (thuộc lâm phần Công ty Nam Tây Nguyên quản lý). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng bất ngờ phát hiện một khu vực trồng cần sa giữa rừng sâu, với diện tích khoảng 300m².

Tại hiện trường, công an thu giữ tổng cộng 763 cây cần sa đang sinh trưởng tốt. Trong số này, 725 cây được trồng trong bầu nhựa, cao từ 30cm đến 1,7m và 38 cây trồng trực tiếp xuống đất. Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định Võ Đăng Phương là người trực tiếp trồng và chăm sóc toàn bộ số cây cần sa nói trên.

Đáng chú ý, để cây phát triển nhanh, Phương đã lắp đặt hệ thống chiếu sáng bằng bóng đèn và kéo dây điện chằng chịt dọc theo các hàng cây giữa rừng. Hiện Công an xã Quảng Trực đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.