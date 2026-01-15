Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Phát hiện 'ruộng' cần sa giữa rừng sâu ở Lâm Đồng

Thái Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Qua nắm bắt tình hình, Công an xã Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện một người đàn ông trồng hơn 760 cây cần sa giữa rừng sâu.

Ngày 15/1, Công an xã Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Đăng Phương (33 tuổi, trú xã Tuy Đức) để điều tra về hành vi trồng cây cần sa trái phép.

cay-can-sa-6162-9961.png
Công an thu giữ tổng cộng 763 cây cần sa đang sinh trưởng tốt. Ảnh: CACC.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Quảng Trực phát hiện dấu hiệu nghi vấn tại lô 45, khoảnh 5, Tiểu khu 1488 (thuộc lâm phần Công ty Nam Tây Nguyên quản lý). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng bất ngờ phát hiện một khu vực trồng cần sa giữa rừng sâu, với diện tích khoảng 300m².

Tại hiện trường, công an thu giữ tổng cộng 763 cây cần sa đang sinh trưởng tốt. Trong số này, 725 cây được trồng trong bầu nhựa, cao từ 30cm đến 1,7m và 38 cây trồng trực tiếp xuống đất. Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định Võ Đăng Phương là người trực tiếp trồng và chăm sóc toàn bộ số cây cần sa nói trên.

Đáng chú ý, để cây phát triển nhanh, Phương đã lắp đặt hệ thống chiếu sáng bằng bóng đèn và kéo dây điện chằng chịt dọc theo các hàng cây giữa rừng. Hiện Công an xã Quảng Trực đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Thái Lâm
#cần sa #Lâm Đồng #trồng cần sa #phát hiện #Công an xã Quảng Trực

Xem thêm

Cùng chuyên mục