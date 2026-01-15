Tên cướp cửa hàng điện thoại ở Nghệ An đã bị bắt tại TPHCM

TPO - Sau khi cướp tài sản tại một cửa hàng điện thoại ở xã Văn Hiến, tỉnh Nghệ An, Nguyễn Văn Hưng đã bỏ trốn vào TP Hồ Chí Minh. Chỉ trong thời gian ngắn, Công an Nghệ An nhanh chóng bắt giữ đối tượng này.

Ngày 15/1, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Hưng (SN 2009, trú xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An) về hành vi Cướp tài sản.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh một vụ cướp táo tợn xảy ra tại nhà dân kiêm cửa hàng kinh doanh thiết bị di động trên địa bàn xã Văn Hiến, tỉnh Nghệ An.

Clip ghi lại sự việc.

Theo hình ảnh từ camera an ninh, vụ việc xảy ra vào khoảng 20h30 ngày 10/1. Thời điểm này, một người đàn ông lạ mặt đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang, điều khiển xe máy đến dựng trước cửa hàng rồi đi bộ vào bên trong, giả vờ hỏi mua điện thoại. Nữ chủ cửa hàng cùng một cháu nhỏ từ trong nhà đi ra khu vực trưng bày để tư vấn.

Quá trình trao đổi, người phụ nữ lần lượt đưa cho người đàn ông 5 - 6 sản phẩm để xem. Sau một lúc giả vờ xem xét, người đàn ông bất ngờ dùng tay đấm mạnh vào mặt nữ chủ cửa hàng rồi cướp tài sản.

Camera an ninh ghi nhận, trong lúc bỏ chạy, đối tượng còn rút từ túi quần ra một vật giống hung khí để đe dọa, ngăn không cho nạn nhân truy đuổi. Sau đó, người này lao ra ngoài, lên xe máy đã dựng sẵn và nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Hình ảnh nam thanh niên cầm vật giống hung khí để đe dọa, ngăn không cho nạn nhân truy đuổi.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an xã Văn Hiến đồng chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan nhanh chóng xác minh, truy tìm, bắt giữ đối tượng.

Quá trình điều tra, xác minh, cơ quan Công an xác định, đối tượng gây án là Nguyễn Văn Hưng. Sau khi chiếm đoạt 2 chiếc điện thoại Iphone 14 promax (trị giá khoảng 30 triệu đồng), Hưng bỏ trốn vào TP Hồ Chí Minh.

Sau thời gian theo dõi, rạng sáng 14/1, Tổ công tác đã bắt giữ Nguyễn Văn Hưng khi đối tượng này đang lẩn trốn tại phường Trung Mỹ Tây, TP Hồ Chí Minh.

Đối tượng Nguyễn Văn Hưng (trái) thời điểm bị bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội. Nguyễn Văn Hưng là đối tượng có nhân thân xấu, vừa đi trường giáo dưỡng trở về địa phương, không có công việc ổn định.

Hiện, vụ việc đang được xử lý theo quy định pháp luật.