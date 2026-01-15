Chủ tịch Công ty Dược Sơn Lâm sắp hầu tòa vì đưa hối lộ, chiếm đoạt hơn 18 tỷ tiền bảo hiểm

TPO - Bị cáo Phạm Văn Cách (Chủ tịch Công ty CP Dược Sơn Lâm) bị cáo buộc dùng thủ đoạn gian dối, chiếm đoạt số tiền hơn 18,1 tỷ đồng của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang; móc nối với đồng phạm đưa hối lộ lãnh đạo bệnh viện để "tuồn" thuốc vào bán hưởng lợi.

Loạt cựu lãnh đạo bệnh viện nhận hối lộ

Ngày 27/1, TAND TP Hà Nội tái mở phiên xét xử sơ thẩm 23 bị cáo phạm tội đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Dược Sơn Lâm, Công ty LanQ và các đơn vị y tế trên địa bàn cả nước.

Trong 23 bị cáo, có ông Nguyễn Mạnh Quyền (cựu Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty LanQ); Lê Văn Tình (cựu Phó Giám đốc Công ty CP Dược Sơn Lâm); Phạm Văn Cách (cựu Chủ tịch Công ty CP Dược Sơn Lâm) cùng bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”.

Các bị cáo là cựu lãnh đạo các bệnh viện có: Huỳnh Nguyễn Lộc (cựu Viện trưởng Viện y dược học dân tộc TP HCM); Phạm Văn Chuân (cấp dưới của Lộc); Trương Thị Thu Hương (cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên); Đinh Thị Mộng Thanh (cựu Phó Giám đốc Bệnh viện Y dược cổ truyền Tây Ninh); Cao Hữu Lạng (cựu Trưởng phòng thuộc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh); Nguyễn Thị Hiệu (cựu Trưởng phòng Tài chính kế toán, Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Tây Ninh); Lê Phước Nin (cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng tỉnh Bình Định)...

Hai bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền và Phạm Văn Cách.

Riêng Nguyễn Thúy Kim (cựu Kế toán trưởng Công ty LanQ) và Tống Viết Phải (cựu Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng) bị truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” hoặc “Đưa hối lộ”.

Chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng của Bảo hiểm xã hội

Cáo trạng xác định, với vai trò Tổng Giám đốc Công ty LanQ, bị can Nguyễn Mạnh Quyền đã cấu kết với bị cáo Phạm Văn Cách dùng thủ đoạn gian dối, chiếm đoạt số tiền hơn 18,1 tỷ đồng của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang và của người dân.

Ngoài ra, để được tạo điều kiện giải ngân tiền tạm ứng kinh phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho Công ty LanQ, bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền đã có hành vi chỉ đạo bị cáo Nguyễn Thúy Kim nhiều lần đưa hối lộ cho bị can Thân Đức Lại (cựu Giám đốc BHXH tỉnh Bắc Giang cũ) với tổng số tiền 700 triệu đồng.

Theo Viện Kiểm sát, quá trình Công ty Sơn Lâm thực hiện hợp đồng cung cấp thuốc vào một số bệnh viện, trung tâm y tế, theo yêu cầu của các cá nhân có thẩm quyền, Phạm Văn Cách còn đưa hối lộ hơn 70,3 tỷ đồng để không bị gây khó khăn khi cung cấp thuốc.

Cụ thể, nhiều bị cáo từng giữ các chức vụ lãnh đạo tại các bệnh viện, trung tâm y tế trên cả nước đã nhận hối lộ nhiều tỷ đồng của lãnh đạo các doanh nghiệp.

Bị cáo Huỳnh Hữu Lộc.

Như bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc (cựu Viện trưởng Viện y dược học dân tộc TPHCM) đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhận hối lộ hơn 47 tỷ đồng từ bị can Phạm Văn Cách để tạo điều kiện cho Công ty Sơn Lâm trong quá trình cung cấp thuốc vào Viện Y dược học dân tộc TPHCM.

Bị cáo Trương Thị Thu Hương (cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên) nhận hối lộ hơn 10 tỷ đồng.

Đinh Thị Mộng Thanh (cựu Phó Giám đốc Bệnh viện Y dược cổ truyền Tây Ninh) nhận hối lộ hơn 4,1 tỷ đồng.

Nguyễn Thị Hiệu (cựu Trưởng phòng Tài chính kế toán, Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Tây Ninh) nhận hối lộ hơn 1,8 tỷ đồng...