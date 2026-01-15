Khởi tố kẻ sát hại em vợ rồi dìm xác xuống hồ

TPO - Sau khi sát hại em vợ, đối tượng đã kéo nạn nhân xuống hồ nước, dùng đá và cành cây đè lên người nhằm che giấu hành vi tội ác.

Ngày 15/1, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Y Liat Enuôl (40 tuổi, trú xã Ea Na, tỉnh Đắk Lắk) về tội "Giết người". Nạn nhân là Y.B.N (40 tuổi, trú cùng buôn, em rể của đối tượng).

Theo điều tra, sự việc bắt nguồn từ mâu thuẫn vào tối ngày 4/1, khi Enuôl khuyên em vợ là anh Y.B.N đi ngủ thì bị anh này chửi bới và dùng rựa chém trúng đầu. Trong lúc xô xát, Enuôl đã bóp cổ và dùng dao đè mạnh vào cổ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Để che giấu tội ác, đối tượng kéo thi thể nạn nhân xuống hồ nước cách nhà 20m, dùng đá hộc và cành cây đè lên trên rồi bỏ trốn. Thi thể anh Y.B.N được gia đình phát hiện ngay trong đêm.

Đối tượng sát hại em vợ.

Đến sáng ngày 5/1, lực lượng công an đã bắt giữ thành công Y Liat Enuôl khi đối tượng đang lẩn trốn tại một cánh đồng gần đó. Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.