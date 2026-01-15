Thu giữ hơn 25 tấn mỹ phẩm Trung Quốc trong đường dây buôn bán hàng giả trên không gian mạng

TPO - Ngày 15/1, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa chủ trì phối hợp với Công an TP Hà Nội và Công an tỉnh Ninh Bình đấu tranh, triệt phá thành công đường dây buôn bán hàng giả là mỹ phẩm, hoạt động tinh vi trên các nền tảng mạng xã hội và sàn thương mại điện tử.

Trước đó, ngày 13/1, lực lượng phá án gồm khoảng 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Quảng Trị) chủ trì, phối hợp với Phòng An ninh điều tra, Phòng Cảnh sát cơ động cùng Công an TP Hà Nội và Công an tỉnh Ninh Bình đồng loạt triệu tập, đấu tranh với các đối tượng liên quan.

Đối tượng Chung và Minh tại cơ quan Công an.

Ba đối tượng chính trong đường dây gồm Nguyễn Văn Chung (SN 1993, trú phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình); Phạm Thị Tuyết (SN 1995) và Lê Hữu Minh (SN 1993), cùng trú tại phường Vĩnh Hưng, TP. Hà Nội.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Lê Văn Hóa, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị, Trưởng ban chuyên án, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và các kho hàng của các đối tượng tại Hà Nội và Ninh Bình.

Qua khám xét, cơ quan công an phát hiện, thu giữ hơn 25 tấn mỹ phẩm các loại là hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Toàn bộ số hàng hóa đều không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với sức khỏe người tiêu dùng.

Bước đầu đấu tranh, các đối tượng khai nhận thông qua mối quan hệ quen biết, Phạm Thị Tuyết đã nhập mỹ phẩm giả do Trung Quốc sản xuất từ một đối tượng người nước ngoài sinh sống tại khu vực cửa khẩu Móng Cái. Sau đó, Tuyết sử dụng mạng xã hội Facebook để rao bán số mỹ phẩm này với giá rẻ cho nhiều người trên cả nước.

Các sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ được các đối tượng rao bán trên mạng xã hội.

Riêng Nguyễn Văn Chung, sau khi mua lại mỹ phẩm giả từ Tuyết, đã tạo lập nhiều tài khoản khác nhau trên sàn thương mại điện tử Shopee để đăng bán, nhằm qua mặt cơ quan chức năng và người tiêu dùng. Lê Hữu Minh được xác định có vai trò hỗ trợ cất giấu, vận chuyển hàng hóa.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã triệu tập Nguyễn Văn Chung, Lê Hữu Minh cùng các đối tượng liên quan để tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò từng cá nhân và mở rộng chuyên án.