Nữ nhân viên giao hàng tố bị gia đình khách hành hung, nhập viện cấp cứu

Ngày 15/9, một lãnh đạo UBND xã Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, công an xã đang vào cuộc, làm rõ nguyên nhân vụ xô xát giữa người giao hàng và khách hàng, xảy ra trên địa bàn xã.

Nữ nhân viên giao hàng tố bị hành hung.

Theo phản ánh của chị T.L.T.H. (28 tuổi, trú xã Ea Súp), chiều 13/9, chị giao một đơn hàng quần áo trị giá 900.000 đồng đến khách hàng tại đường Lý Thường Kiệt, xã Ea Súp.

Khi giao hàng đến, nam thanh niên nhận hàng, mở ra kiểm tra và nói rằng người mẹ sẽ chuyển khoản sau. Do chị H. có quen biết với bố mẹ của nam thanh niên nên đã giao hàng và chờ chuyển khoản.

Khoảng 18h10 ngày 13/9, chưa thấy chuyển khoản, chị H. gọi điện lại và được thông báo đang bận sẽ chuyển khoản sau.

Đến khoảng 20h20, công ty của chị H. hối việc chốt đơn hàng trong ngày. Chưa kể, khách đã xác nhận với cửa hàng về việc nhận hàng nên chị gọi điện cho mẹ của nam thanh niên để xin tiền hàng. Tuy nhiên, lúc này, người mẹ nói sẽ trả lại hàng, không nhận nữa do đồ áo bị chật.

Chị H. giải thích rằng, bản thân chỉ là người giao hàng, khách đã nhận hàng, kiểm tra hàng, giờ đòi trả lại sẽ rất khó. Sau đó, chị H. cùng chồng đến nhà khách hàng để trao đổi trực tiếp.

Tuy nhiên, theo chị H., tại nhà khách hàng này, vợ chồng chủ nhà đã chửi bới và xông vào hành hung. Khi thấy chồng bị chủ nhà lôi vào bên trong, chị H. cũng chạy lại giằng co và không may túm trúng dây chuyền của ông chủ nhà nên bị người này xô ra và hô hoán có cướp.

Sau đó hai bên xảy ra mâu thuẫn, xô xát, chị H. bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên với chuẩn đoán chấn thương đầu và phần mềm.

Hiện chị H. đã báo sự việc lên tổng công ty và mong muốn cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh, theo đúng quy định của pháp luật.