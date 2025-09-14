Clip cụ ông bị hành hung giữa trung tâm TPHCM gây bức xúc

TPO - Ngày 14/9, mạng xã hội xuất hiện đoạn video clip ghi lại cảnh một cụ ông đi xe máy bị nam thanh niên điều khiển ô tô dừng lại và dùng tay đánh liên tiếp vào vùng mặt gây bức xúc dư luận...

Theo anh V.K.T. – người chứng kiến và ghi lại đoạn clip – sự việc xảy ra khoảng 15h10 ngày 12/9 tại giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai – Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn, TPHCM.

Hình ảnh chụp từ clip

Anh T. cho biết khi đi ngang khu vực trên, anh thấy cụ ông bị một nam thanh niên lao tới hành hung nên đã dùng điện thoại ghi hình, sau đó đăng tải lên mạng xã hội nhằm cảnh báo hành vi bạo lực nơi công cộng.

Hình ảnh trong clip thể hiện, cụ ông đã cố gắng tự vệ và có nắm cổ áo đối phương. Sau khi lời qua tiếng lại, nam thanh niên lên ô tô rời khỏi hiện trường. Vụ việc khiến giao thông khu vực trên bị ùn ứ trong thời gian ngắn.

Clip lan truyền trên mạng xã hội

Công an phường Sài Gòn phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM đã tiếp nhận thông tin, tiến hành xác minh và mời những người liên quan lên làm việc để làm rõ, xử lý theo quy định.