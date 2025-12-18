Bắt 2 đối tượng dùng dao khống chế phụ nữ, cướp tài sản giữa đêm khuya

TPO - Ngày 18/12, Công an xã Xuân Thới Sơn (TPHCM) đã hoàn tất việc chuyển giao hồ sơ, đối tượng và tang vật liên quan đến vụ cướp tài sản xảy ra vào tối 22/11 cho Phòng Cảnh sát hình sự để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin từ cơ quan công an, vụ án xảy ra khoảng 20 giờ 45 ngày 22/11 tại số 125E đường Đặng Công Bỉnh (ấp 24, xã Xuân Thới Sơn). Chị Nguyễn Thị L. (SN 1983) đang điều khiển xe máy một mình thì bị hai đối tượng nam giới chặn đầu xe, dùng dao khống chế để cướp tài sản.

Hai nghi phạm lấy đi chiếc điện thoại di động và khoảng 5,2 triệu đồng tiền mặt của chị L. rồi tẩu thoát.

Hai đối tượng Võ Phi Long và Nguyễn Quốc Công. Ảnh C.A

Công an xã Xuân Thới Sơn phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM vào cuộc điều tra, xác định danh tính và mời hai đối tượng lên làm việc. Danh tính nghi can được làm rõ là Võ Phi Long (SN 2004) và Nguyễn Quốc Công (SN 2002), cùng trú tại xã Củ Chi. Tại cơ quan điều tra, cả hai đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tang vật thu giữ gồm điện thoại và dao — hung khí gây án.

Theo lời khai của các đối tượng, trước khi gây án, cả hai là bạn bè, chơi thân từ nhỏ và “cần tiền tiêu xài” nên rủ nhau mang theo dao đi cướp tài sản.

Cả hai đều từng có tiền án liên quan đến hành vi tương tự.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.