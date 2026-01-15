Bắt quả tang 2 đôi mua bán dâm ngay tại quán cà phê

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Giữa ban ngày, quán cà phê “Cà phê Như Ý” tại xã Tân Dĩnh (Bắc Ninh) bất ngờ bị lực lượng Công an kiểm tra, bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm.

Ngày 15/1, theo Công an tỉnh Bắc, Công an xã Tân Dĩnh mới triệt phá thành công một cơ sở chứa mại dâm trá hình trên địa bàn.

Cụ thể, hồi 12h00' ngày 14/1, qua công tác rà soát, nắm tình hình địa bàn và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Tân Dĩnh tiến hành kiểm tra quán “Cà phê Như Ý” tại thôn Dĩnh Cầu, xã Tân Dĩnh, tỉnh Bắc Ninh. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Đối tượng Lưu Thị Ninh.

Chủ cơ sở được xác định là Lưu Thị Ninh (trú tại thôn Sơn Quả 2, xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh), hiện tạm trú tại thôn Dĩnh Cầu, xã Tân Dĩnh. Qua đấu tranh, đối tượng đã thừa nhận hành vi “chứa mại dâm”.

Công an xã Tân Dĩnh đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ các tang vật liên quan và bàn giao hồ sơ, đối tượng cho Công an tỉnh Bắc Ninh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lưu Thị Ninh.

Nguyễn Thắng
