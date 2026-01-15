Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Tiết lộ bất ngờ về quán bar ở Nha Trang có nhân viên dọa đánh khách

Lữ Hồ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Theo lãnh đạo UBND phường Nha Trang, quán bar của Công ty Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Du lịch Biển Xanh (nằm ở ven biển đường Trần Phú, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) hoạt động kinh doanh quán bar hơn 10 năm nay nhưng không đầy đủ giấy tờ pháp lý theo quy định.

Chiều 15/1, lãnh đạo UBND phường Nha Trang cho biết, hiện cơ quan công an phường này đang tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền đối với vụ việc nhân viên Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Du lịch Biển Xanh (gọi tắt Công ty Biển Xanh) có hành vi dọa đánh du khách nước ngoài tại khu vực bãi biển Nha Trang.

Trả lời tại cuộc họp báo kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa năm 2025, ông Trần Xuân Tây - Chủ tịch UBND phường Nha Trang, cho biết: UBND phường này đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty Biển Xanh do vi phạm hai hành vi. Doanh nghiệp này không đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định và kinh doanh dịch vụ ăn uống khi chưa có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm tại khu vực bãi biển phía Đông đường Trần Phú.

bxanh2.jpg
Ông Trần Xuân Tây (đứng) trả lời tại cuộc họp báo về kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa.

Theo ông Trần Xuân Tây, trước đây khu vực đường bờ biển Nha Trang do Ban Quản lý Công ích Nha Trang, trực thuộc UBND TP Nha Trang (cũ) quản lý. Sau khi thực hiện sắp xếp chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp, Ban Quản lý Công ích Nha Trang được chuyển về trực thuộc Sở Xây dựng Khánh Hòa. Từ ngày 1/1/2026, UBND phường Nha Trang chính thức tiếp nhận nhiệm vụ quản lý khu vực đường bờ biển Nha Trang.

Chủ tịch UBND phường Nha Trang cũng cho biết, trong hơn 10 năm qua, quán bar của Công ty Biển Xanh hoạt động kinh doanh quán bar nhưng không đầy đủ giấy tờ pháp lý theo quy định. Hiện UBND phường Nha Trang đang tiếp tục kiểm tra, rà soát toàn diện các trường hợp vi phạm tương tự nhằm chấn chỉnh hoạt động kinh doanh dịch vụ, bảo đảm trật tự, an toàn và hình ảnh du lịch tại khu vực bãi biển.

bxanh1.jpg

Như Tiền Phong đã phản ánh, trước đó trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn video dài hơn một phút, ghi lại cảnh mâu thuẫn giữa một nhóm thanh niên người Việt và các du khách nước ngoài tại khu vực công viên bãi biển Nha Trang. Theo nội dung clip, hai du khách đứng trên lối đi bộ trong công viên xảy ra cự cãi với nhóm thanh niên.

Sau đó, một người đàn ông trong nhóm cầm xẻng chạy tới, vung lên cao để đe dọa hai du khách. Chưa dừng lại, một thanh niên khác tiếp tục cầm ghế nhựa màu trắng dọa đánh. Toàn bộ sự việc được người dân ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội. Vụ việc này được cơ quan chức năng địa phương xác định xảy ra tại quán bar Bluesea Beach của Công ty Biển Xanh.

Lữ Hồ
#Khánh Hòa #quán bar #Biển Xanh #du lịch #xử phạt #bãi biển #hoạt động chui

Xem thêm

Cùng chuyên mục