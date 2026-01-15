Chuyển đổi trụ sở quận Bắc Từ Liêm cũ thành cơ sở y tế

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Trụ sở UBND quận Bắc Từ Liêm cũ với diện tích hơn 20.000m2 vừa được bàn giao cho Bệnh viện Nam Thăng Long quản lý, sử dụng làm cơ sở hoạt động sự nghiệp lĩnh vực y tế.

Ngày 15/1, tại Hà Nội đã diễn ra lễ bàn giao, điều chuyển nguyên trạng tài sản công số 10 Phúc Lý, phường Tây Tựu (trụ sở quận Bắc Từ Liêm cũ) từ UBND phường Tây Tựu sang Sở Y tế Hà Nội để giao Bệnh viện Nam Thăng Long quản lý, sử dụng làm cơ sở hoạt động sự nghiệp lĩnh vực y tế.

Theo đó, Bệnh viện Nam Thăng Long chính thức tiếp nhận cơ sở vật chất từ UBND phường Tây Tựu (trước đây là trụ sở quận Bắc Từ Liêm cũ).

Công trình được khởi công xây dựng từ ngày 26/10/2019, với diện tích 20.029m2; trong đó, diện tích xây dựng là 5.536m2, với 1 tầng trệt, 4 tầng nổi, 1 tầng mái có tổng diện tích sàn khoảng 24.419m2. Trụ sở có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, công năng sử dụng tốt, với gần 120 phòng làm việc.

Trụ sở HĐND - UBND quận Bắc Từ Liêm cũ

Sự kiện là một cột mốc quan trọng trong việc tối ưu hóa nguồn lực hạ tầng cho y tế Thủ đô, tạo tiền đề cho việc mở rộng và nâng cấp chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh với tầm nhìn phát triển thành Bệnh viện Lão khoa số 1 Hà Nội.

TS Nguyễn Trọng Diện - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, đây không chỉ là việc bàn giao tài sản đơn thuần mà là bước đi khởi đầu cho một chiến lược dài hạn. Sở Y tế đã đề xuất UBND TP định hướng xây dựng Bệnh viện Nam Thăng Long trở thành Bệnh viện Lão khoa số 1 Hà Nội. Trong bối cảnh tốc độ già hóa dân số đang gia tăng, việc hình thành một cơ sở y tế chuyên biệt về lão khoa với quy mô hạ tầng đồng bộ tại đây là hết sức cấp thiết.

Trần Hoàng
