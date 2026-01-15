Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhận thêm nhiệm vụ

TPO - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định ngày 14/1/2026 về việc kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng là Phó Trưởng ban.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính.

Ban Chỉ đạo có 3 Ủy viên Thường trực, gồm: Ông Nguyễn Quang Đức, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo còn có 17 Ủy viên là đại diện các cơ quan Trung ương. Trong đó có: Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; ông Đỗ Ngọc Huỳnh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;

Ủy viên Ban Chỉ đạo có bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tài chính; ông Nguyễn Tường Văn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; ông Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; bà Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 530/QĐ-TTg ngày 19/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".