Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhận thêm nhiệm vụ

Luân Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định ngày 14/1/2026 về việc kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng là Phó Trưởng ban.

151ptt.png
Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính.

Ban Chỉ đạo có 3 Ủy viên Thường trực, gồm: Ông Nguyễn Quang Đức, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo còn có 17 Ủy viên là đại diện các cơ quan Trung ương. Trong đó có: Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; ông Đỗ Ngọc Huỳnh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;

Ủy viên Ban Chỉ đạo có bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tài chính; ông Nguyễn Tường Văn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; ông Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; bà Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 530/QĐ-TTg ngày 19/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

Luân Dũng
#Ban Chỉ đạo #Văn hóa #Chính phủ #Tổ chức #Bộ trưởng #Phó Thủ tướng Mai Văn Chính #đời sống văn hóa

Xem thêm

Cùng chuyên mục