Bộ trưởng Nội vụ được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa mới

Luân Dũng
TPO - Kết quả kiểm phiếu, 100% đại biểu nơi công tác đồng ý giới thiệu ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa mới.

Ngày 15/1, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Hội nghị đã thảo luận và thống nhất giới thiệu ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XV.

Cử tri nơi công tác đánh giá, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình là cán bộ trưởng thành từ cơ sở và trên bất cứ cương vị nào cũng đều thể hiện khả năng vượt trội, đứng đầu những đơn vị, địa phương có nguồn lực kinh tế, đối ngoại, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng.

Trên cương vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ từ tháng 9/2025 đến nay, ông Bình bắt nhịp rất nhanh với các công tác của Bộ, đặc biệt trong thực hiện những nhiệm vụ căn cơ, cốt lõi về hệ thống quản trị, tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương… Bộ trưởng được đánh giá là người sống hài hòa, thân tình với cán bộ, công chức.

Kết quả kiểm phiếu cho thấy, 100% đại biểu đồng ý giới thiệu ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa mới.

Ông Đỗ Thanh Bình sinh năm 1967, quê Cà Mau. Ông Bình có trình độ chuyên môn thạc sĩ kinh tế, cử nhân kinh tế chính trị.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, đại biểu Quốc hội khóa XV.

Luân Dũng
