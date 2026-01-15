Hà Nội đốc thúc xử lý các dự án chậm triển khai

TPO - UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, UBND các xã, phường khẩn trương tham mưu đề xuất, xử lý đối với các dự án có vốn ngoài ngân sách chậm triển khai trước ngày 1/3/2026.

UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản gửi các sở, ngành, UBND các xã, phường yêu cầu thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy về xử lý các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách chậm triển khai trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các đơn vị khẩn trương tham mưu đề xuất, xử lý đối với các dự án có vốn ngoài ngân sách chậm triển khai; đảm bảo xử lý dứt điểm trước ngày 1/3/2026, báo cáo UBND thành phố.

Trên cơ sở danh sách các dự án còn tồn tại, Sở NN&MT và Sở Tài chính rà soát, đề xuất danh mục các dự án thu hồi, báo cáo, đề xuất UBND thành phố trước ngày 22/1/2026.

UBND thành phố giao Thanh tra Thành phố chủ trì rà soát, thống kê các dự án còn vướng mắc về hồ sơ, thủ tục, vụ việc liên quan đến các kết luận điều tra, thanh tra, kiểm toán và các thủ tục hành chính khác.

Sở Tài chính chủ trì rà soát, thống kê các dự án có vướng mắc về cơ chế, chính sách hoặc thẩm quyền giải quyết của bộ, ngành Trung ương, tham mưu đề xuất, báo cáo UBND thành phố.

Các đơn vị liên quan công khai, minh bạch thông tin về các dự án chậm tiến độ, chậm triển khai, vi phạm quy định về đất đai, xây dựng; công khai các dự án vi phạm bị cưỡng chế, bị thu hồi, bị chấm dứt hoạt động để người dân, doanh nghiệp biết, theo dõi, giám sát và thực hiện.

UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, UBND xã, phường thường xuyên kiểm tra, giám sát việc quản lý quy hoạch, sử dụng đất đai, dự án đầu tư xây dựng; đôn đốc chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án, thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm theo thẩm quyền.

Theo UBND TP. Hà Nội, thời gian qua, thành phố đã tập trung xử lý 712 dự án với tổng diện tích 11.433,5 ha đất chậm triển khai.

Kết quả cho thấy đến ngày 5/11/2025 đã có 439 dự án đưa ra khỏi danh mục các dự án chậm triển khai (chiếm 61,66%) với tổng diện tích 2941,7 ha; 70 dự án đã được UBND thành phố quyết định gia hạn sử dụng đất 24 tháng với tổng diện tích 2051 ha, 203 dự án (chiếm 28,5%) với tổng diện tích 4.667,6 ha tiếp tục giám sát, đôn đốc thực hiện.

Ngoài 712 dự án chậm triển khai đã được xác định, trong quá trình kiểm tra, rà soát, Sở NN&MT Hà Nội phối hợp với các quận, huyện (cũ) cũng phát hiện, bổ sung thêm 117 dự án có vốn ngoài ngân sách chậm triển khai. Trong đó, 71 dự án chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất, 46 dự án đã có quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.