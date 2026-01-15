Phát hiện xe tải chở 1,2 tấn mỡ và da trâu không chứng nhận kiểm dịch

TPO - Chiều 15/1, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện một xe ô tô tải vận chuyển số lượng lớn sản phẩm động vật có dấu hiệu không bảo đảm vệ sinh thú y trên địa bàn.

Theo đó, khoảng 7 giờ cùng ngày, Tổng đài 113 Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về một xe tải nghi vấn đang lưu thông trên Quốc lộ 2, đoạn qua phường Vĩnh Yên.

Đội Cảnh sát 113 Công an tỉnh đã chủ trì, phối hợp với Công an phường Vĩnh Yên và Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ tiến hành kiểm tra hành chính phương tiện.

Lực lượng chức năng kiểm tra xe tải vận chuyển sản phẩm động vật không qua kiểm dịch.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát 29H-168... do Đào Văn V. (SN 1996, trú tại xã Thư Lâm, TP Hà Nội) điều khiển đang vận chuyển khoảng 1,2 tấn sản phẩm động vật gồm mỡ và da trâu, bò. Tại thời điểm làm việc, lái xe không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm dịch cũng như các giấy tờ hợp pháp liên quan đến số hàng hóa trên.

1,2 tấn sản phẩm động vật gồm mỡ và da trâu, bò không có giấy chứng nhận kiểm dịch.

Hiện vụ việc đã được lập biên bản, bàn giao cho các đơn vị chức năng liên quan tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo, dịp cuối năm nhu cầu vận chuyển, tiêu thụ thực phẩm tăng cao, các tổ chức, cá nhân cần chấp hành nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm, vệ sinh thú y, không vận chuyển, kinh doanh sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.