Tái định cư vùng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận: Người dân mong nơi ở mới sẽ tốt hơn chốn cũ

TPO - Người dân vùng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận bày tỏ sự đồng thuận, ủng hộ và kỳ vọng các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sẽ bảo đảm cuộc sống ổn định, tốt hơn nơi ở cũ.

Niềm vui của người dân vùng dự án

Sáng 15/1, tại xã Phước Dinh, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ khởi động Dự án Di dân, tái định cư, giải phóng mặt bằng Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1. Dự án này có tổng diện tích thu hồi khoảng 485ha, trong đó khu nhà máy hơn 409ha, khu tái định cư khoảng 65ha, phần còn lại là các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạng mục phụ trợ.

Dự án ảnh hưởng đến khoảng 477 hộ dân, với hơn 2.000 nhân khẩu tại xã Phước Dinh. Khu tái định cư được quy hoạch khoảng 730 lô đất, gồm các loại diện tích 150m², 200m² và 300m², được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, nhằm ổn định đời sống và sinh kế cho người dân. Tổng mức đầu tư dự án hơn 3.200 tỷ đồng, chủ yếu dành cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng các công trình thiết yếu.

Là người sinh sống lâu năm tại thôn Sơn Hải, xã Phước Dinh, ông Tu Thanh Hường cho biết: Đảng và Nhà nước đã cân nhắc rất kỹ lưỡng khi quyết định triển khai dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận. Ông và nhiều người dân địa phương đều đồng tình, ủng hộ chủ trương này.

Ông Tu Thanh Hường phấn khởi khi tham dự lễ khởi động dự án Di dân, tái định cư, giải phóng mặt bằng Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1.

Thế nhưng, người dân cũng còn nhiều băn khoăn, lo lắng. Hơn 15 năm qua, do ảnh hưởng của quy hoạch dự án, đời sống của bà con trong vùng gặp không ít khó khăn, hạn chế trong xây dựng nhà ở, chuyển nhượng đất đai, sản xuất, sinh kế. “Nay dự án được tái khởi động, chúng tôi lo lắng về mức bồi thường, hỗ trợ có thỏa đáng hay không, chính sách tái định cư ra sao, liệu cuộc sống có được ổn định và tốt hơn trước không”, ông Hường chia sẻ.

Ông Hường cho biết thêm, người dân đang rất kỳ vọng vào Nghị quyết số 189/2025 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc biệt đầu tư xây dựng dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Quốc hội và Chính phủ.

“Bà con rất phấn khởi, mong Chính phủ sớm ban hành các chính sách cụ thể, phù hợp, để người dân sớm nhận bồi thường, ổn định cuộc sống và yên tâm đồng hành cùng dự án”, ông Hường nói.

Chị Lê Thị Kim Linh chia sẻ cảm nghĩ và kỳ vọng dự án sớm triển khai.

Chung tâm trạng, chị Lê Thị Kim Linh (thôn Sơn Hải, xã Phước Dinh) cho biết: Hơn 15 năm qua, người dân chịu nhiều thiệt thòi khi dự án chậm triển khai, cuộc sống luôn trong tâm lý chờ đợi, không dám đầu tư xây dựng lâu dài.

“Việc khởi động dự án di dân, tái định cư Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 khiến bà con rất vui mừng, mong chờ nơi ở mới sẽ tốt hơn nơi ở cũ. Chúng tôi cũng mong dự án sớm triển khai và đi vào hoạt động, góp phần thúc đẩy sự phát triển của đất nước”, chị Linh bày tỏ.

Phải bảo đảm sinh kế bền vững cho người dân

Phát biểu tại buổi lễ khởi động, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, để dự án thành phần 1 đủ điều kiện khởi động, yếu tố then chốt là sự đồng thuận, ủng hộ rất lớn của người dân tại xã Phước Dinh và xã Vĩnh Hải, những hộ đã nhường đất, di dời nhà cửa, mồ mả, công trình tâm linh để phục vụ triển khai dự án.

Phó Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của chính quyền tỉnh Khánh Hòa cùng sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành Trung ương trong công tác giải phóng mặt bằng.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn trao đổi, chia sẻ với người dân địa phương. Ảnh: Báo Chính phủ

Đặc biệt, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn lưu ý các cơ chế, chính sách phải bảo đảm người dân sớm ổn định cuộc sống, có việc làm, sinh kế bền vững, điều kiện sống tốt hơn nơi ở cũ và phù hợp với Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2024.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính tiếp tục chuẩn bị các nguồn kinh phí bổ sung, bảo đảm đủ ngân sách để tỉnh Khánh Hoà hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng cho cả hai nhà máy điện hạt nhân trong quý I/2026.

Đề nghị UBND tỉnh Khánh Hoà cần hoàn thiện phương án và tổ chức thực hiện công tác di dân, tái định cư, hoàn thành trong quý I/2026; bảo đảm người dân đến nơi ở mới có cuộc sống ổn định, cơ sở hạ tầng đồng bộ, sinh kế bền vững.

Phó Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tổ chức thi công với tiến độ nhanh nhất, bảo đảm an toàn, mỹ quan, hiệu quả đầu tư và môi trường “sáng - xanh - sạch - đẹp”; triển khai dự án theo tinh thần “3 có, 2 không”. Trong đó, “3 có” là có lợi ích của Nhà nước, có lợi ích của người dân, có lợi ích của doanh nghiệp; “2 không” là không tham nhũng, tiêu cực, không để thất thoát, lãng phí tài sản, công sức và tiền bạc của Nhân dân. Quá trình thực hiện cần nêu cao tinh thần đoàn kết, “tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, hiệu quả; việc nào dứt việc đó”, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền khi phát sinh khó khăn, vướng mắc để xử lý, giải quyết.