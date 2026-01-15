Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Điều động, chỉ định nhân sự ở Cần Thơ và Lâm Đồng

Nhật Huy - Thái Lâm
TPO - Ngày 15/1, tại thành phố Cần Thơ và tỉnh Lâm Đồng đã diễn ra Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Ngày 15/1, Đảng ủy UBND TP. Cần Thơ tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP. Cần Thơ chỉ định bà Phạm Thị Phượng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy Sở Nội vụ, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng thời, bà Phượng được phân công kiêm nhiệm Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy UBND TP. Cần Thơ.

z7433629994934-1d9a995dc55ef1737d95e095562a4062-9321.jpg
Ông Trương Cảnh Tuyên trao quyết định và hoa chúc mừng bà Phạm Thị Phượng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ đánh giá bà Phạm Thị Phượng là cán bộ đã kinh qua nhiều vị trí công tác quan trọng tại tỉnh Hậu Giang (cũ) và TP. Cần Thơ, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nhà nước.

Ông Tuyên tin tưởng, bà Phạm Thị Phượng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, cùng tập thể hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu trong năm 2026 và cả giai đoạn 2026 - 2031.

Ông Lê Trọng Yên giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh Lâm Đồng

Cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã có quyết định chỉ định giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo quyết định, ông Lê Trọng Yên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng, được chỉ định giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

img-5828.jpg
Ông Lê Trọng Yên.

Ngày 15/1, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Theo đó, ông Nguyễn Hoàng Phúc - Phó Giám đốc Sở NN - MT tỉnh Lâm Đồng được điều động làm Phó Bí thư Đảng ủy phường Lâm Viên - Đà Lạt.

Chiều cùng ngày, HĐND phường Lâm Viên - Đà Lạt tổ chức cuộc họp bầu ông Nguyễn Hoàng Phúc giữ chức Chủ tịch UBND phường Lâm Viên - Đà Lạt.

img-5826.jpg
Ông Bùi Thắng (bìa phải) - Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, trao quyết định cho ông Nguyễn Hoàng Phúc.

Trước đó, ông Nguyễn Hoàng Phúc từng làm Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng (trước sáp nhập tỉnh).

Sau sáp nhập 3 huyện phía Nam (Cát Tiên, Đạ Tẻh, Đạ Huoai) thành huyện Đạ Huoai, ông Phúc được điều động giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở NN - PTNT tỉnh Lâm Đồng.

Nhật Huy - Thái Lâm
