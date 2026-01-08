Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Google News

Công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai về công tác cán bộ

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai điều động, bổ nhiệm đối với ông Dương Minh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Long Thành, giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đồng Nai.

Tỉnh ủy Đồng Nai vừa tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Theo báo Đồng Nai, tại hội nghị, đại diện ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy:

Điều động, bổ nhiệm ông Dương Minh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Long Thành, giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đồng Nai kể từ ngày 31/12/2025;

Chỉ định ông Nguyễn Hữu Nguyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Long Thành.

2.jpg
Bà Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Dương Minh Dũng và ông Nguyễn Hữu Nguyên.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Dương Minh Dũng bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn sâu sắc đối với sự tin tưởng, tín nhiệm giao nhiệm vụ của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ông Dương Minh Dũng khẳng định, trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục nỗ lực cao nhất, kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thực hiện đổi mới sáng tạo theo phương châm “7 dám”: “Dám nghĩ; dám nói; dám làm; dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới, sáng tạo; dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung” để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Báo Đồng Nai
