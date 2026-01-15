Hà Nội họp với các tỉnh về quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm

TPO - Nói về Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc khẳng định vai trò phát triển của Hà Nội thể hiện trong quy hoạch không chỉ ở tầm quốc gia mà còn vươn tầm thế giới.

Chiều 15/1, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã chủ trì Hội nghị các tỉnh, thành phố Vùng Thủ đô về quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Dự hội nghị có lãnh đạo các tỉnh trong vùng: Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa; Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái; Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương. Cùng dự có Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình Đinh Thị Lụa.

Theo điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia, cả nước sắp xếp còn 34 tỉnh, thành phố và 6 vùng kinh tế trọng điểm. Trong đó, Thủ đô Hà Nội là trung tâm của Vùng Đồng bằng sông Hồng (liên kết với 6 tỉnh, thành phố: Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình) và Vùng Thủ đô Hà Nội (liên kết với 5 tỉnh: Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình).

Không gian phát triển của Hà Nội được mở rộng và liên kết, gắn kết chặt chẽ với các tiểu vùng:

Với Thái Nguyên, Bắc Ninh: Hình thành chuỗi đô thị - công nghiệp - dịch vụ công nghệ cao dọc theo hành lang kinh tế Bắc - Nam, vành đai 3, quốc lộ 1B, quốc lộ 3 và quốc lộ 18.

Với Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh: Kết nối qua hành lang kinh tế Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh và cao tốc 5B, vành đai 4 tạo thành trục động lực phát triển kinh tế cửa khẩu, kinh tế biển và logistics.

Với Ninh Bình: Kết nối qua trục Bắc - Nam (quốc lộ 1A, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình), cao tốc Tây Bắc, Vành đai 5, hình thành hành lang công nghiệp hỗ trợ, du lịch văn hóa tâm linh và y tế chất lượng cao (cơ sở 2 của các bệnh viện lớn).

Với Phú Thọ: Kết nối qua hành lang Xuyên Á (Nội Bài - Lào Cai), phát triển du lịch sinh thái, công nghiệp cơ khí và công nghiệp hỗ trợ.

Trong Quy hoạch Tổng thể Thủ đô, Hà Nội đóng vai trò là trung tâm, động lực chính, điều phối, dẫn dắt lan tỏa sự phát triển trên mọi lĩnh vực.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu tại hội nghị

Khai thác tiềm năng du lịch, vận tải trên sông Hồng Hà Nội - Phú Thọ - Hưng Yên

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa đã nêu một số kiến nghị cụ thể nhằm tăng cường tính kết nối, đồng bộ và khả thi của quy hoạch. Cụ thể, về hạ tầng giao thông, Hưng Yên đã xác định kết nối toàn diện với Hà Nội là định hướng xuyên suốt trong quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, với việc quy hoạch 6 cây cầu qua sông Hồng. Trên cơ sở này, Hưng Yên kiến nghị nghiên cứu bổ sung cầu Triều Dương, kết nối đường tỉnh 427 của Hưng Yên với Thường Tín (Hà Nội). Đồng thời xác định rõ hướng tuyến cầu Đông Ninh, kết nối đường tỉnh 429 (khu vực Vạn Điểm) với đường di sản của Hưng Yên, bảo đảm thống nhất với quy hoạch vành đai 4,5 của Hà Nội.

Cũng liên quan đến giao thông, ông Nguyễn Hữu Nghĩa đề nghị trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô cần quan tâm đến không gian ngầm và hệ thống đường sắt đô thị. Hiện Hưng Yên đã quy hoạch 5 tuyến đường sắt đô thị, cơ bản đều hướng về Hà Nội. Do đó kiến nghị các tuyến metro của Hà Nội, đặc biệt là tuyến số 8, cần được định hướng kết nối, đấu nối đồng bộ với các tuyến đường sắt đô thị của Hưng Yên, tạo thuận lợi cho đi lại, góp phần giãn dân và giảm áp lực cho khu vực nội đô Hà Nội. Bên cạnh đó, quy hoạch cần chú trọng khai thác hiệu quả tiềm năng giao thông đường thủy, nhất là trên tuyến sông Hồng...

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương cho biết, tỉnh Phú Thọ xác định là địa phương nằm trong Vùng Thủ đô, có mối liên kết chặt chẽ với Hà Nội cả về không gian phát triển, hạ tầng, dân cư và môi trường.

Từ thực tiễn tiếp giáp Hà Nội với chiều dài khoảng 290km, cùng hai trục sông lớn là sông Hồng và sông Đà chảy qua địa bàn, tỉnh Phú Thọ đề nghị Hà Nội tăng cường phối hợp giải quyết các vấn đề liên vùng, nhất là về môi trường, giao thông, phân bố dân cư và phát triển công nghiệp.

Cụ thể, tỉnh Phú Thọ đề xuất ba nội dung trọng tâm. Thứ nhất, đề nghị Hà Nội chia sẻ chi tiết quy hoạch hai bên bờ sông Hồng để Phú Thọ nghiên cứu nối tiếp cảnh quan dọc sông Hồng lên tới Việt Trì, bảo đảm đồng bộ toàn tuyến khoảng 70km. Thứ hai, kiến nghị phối hợp xây dựng tuyến du lịch dọc sông Hồng và sông Đà, kết nối từ Lào Cai qua Phú Thọ tới Hà Nội, phát huy giá trị văn hóa - lịch sử của hai dòng sông. Thứ ba, đề nghị có cơ chế đầu tư đồng bộ tại các khu vực giáp ranh, điển hình như khu vực Ba Vì, nhằm bảo đảm tính thống nhất trong phát triển không gian vùng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc khẳng định vai trò phát triển của Hà Nội thể hiện trong quy hoạch không chỉ ở tầm quốc gia mà còn vươn tầm thế giới.

Trong thời gian vừa qua, Hà Nội đã tích cực thực hiện việc xin ý kiến các lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và các ban, bộ, ngành trung ương về việc xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết 15-NQ/TƯ của Bộ Chính trị và sửa đổi Luật Thủ đô, để phục vụ mục tiêu phát triển Thủ đô, vùng và cả nước trong kỷ nguyên mới.

“Cơ chế phát triển vùng chỉ có thể chặt chẽ khi chúng ta xác định được các vấn đề cùng nhau phát triển. Các địa phương cần xác định các vùng đô thị vệ tinh của Hà Nội có chất lượng như thế nào và phát triển ra sao; đồng thời xác định tầm nhìn để kết nối với trung tâm liên kết vùng Thủ đô Hà Nội”, Bí thư Hà Nội nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đề nghị, trong thời gian tới, việc đề xuất liên kết vùng giữa Hà Nội và các địa phương cần xây dựng được tiêu chuẩn chung trong các lĩnh vực, như: Đường sắt đô thị, giao thông đường thủy, đường bộ, tàu điện ngầm, giải quyết môi trường các dòng sông...